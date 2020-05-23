【港版國安法】官媒：立法是「國家出手救港」　維護市民根本福祉

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力幹預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。 中央廣播電視總台旗下媒體「大灣區之聲」發表評論，指該法是「國家出手救港」，是堵塞香港國家安全法律漏洞、讓香港盡快走上正軌的必要之舉，也是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」。（中新社）

評論指，香港自去年「修例風波」以來，公共安全遭受嚴峻挑戰，幾乎陷入無法無天的境地，「但亂港暴徒依然有恃無恐，只因香港司法一再上演令人費解的判決：被控『暴動罪』疑犯可用1000港元保釋；撕毀、焚燒和踐踏國旗的暴徒僅判處240小時社會服務令；眾所周知的港獨組織頭目黃之鋒只被控『煽惑他人參與未經批準集結罪』」。評論批評，類似的事件無疑在傳遞「無須為暴行負責」這荒唐的信號。

評論認為，今日之香港，不僅要依靠警方嚴正執法，更要有法可依，「讓妄圖『攬炒』香港社會的極端港獨分子付出應得的代價」。評論更點名壹傳媒創辦人黎智英，「補上香港維護國家安全立法的『短板』，是對反中亂港勢力從事破壞國家統一、分裂國家活動的堅決遏制」。

評論又指，斬斷外部勢力插手干預的「黑手」，也是不容回避的問題，「以美國為代表的某些西方勢力原本通過代理人遮遮掩掩插手香港事務，如今撕破臉皮走到前台，多次對特區立法和司法機構依法履職說三道四，極力美化和慫恿極端分子的違法犯罪行為，甚至以香港為據點大肆從事危害我國國家安全的活動」。評論表明，國家此次是下定決心出手救港，以立法方式堵塞國家安全的漏洞，也再次向國際社會表明，中國政府維護國家安全、維護香港大局穩定、維護香港同胞根本福祉的決心和意志堅定不移。

評論指立法是確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策。（中新社）

評論最後表示，「港版國安法」立法的初衷，是防範、制止和依法懲治任何危害國家安全的行為，為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基，「國家出手救港，就是為了維護香港市民的根本福祉」。只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能保障「一國兩制」不走樣、不變形，保持「馬照跑、舞照跳」的生活方式不變樣，「才能續寫香港經濟繁榮、市民生活幸福的新篇章」。

（大灣區之聲）