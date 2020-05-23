【港版國安法】環時引述專家稱已大致擬好：一兩個月內可完成立法

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力幹預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。 官方傳媒《環球時報》引述消息指，「港版國安法」的大部分內容已經草就，全國人大會議表決後，人大常委會或將很快召開臨時會議，快速地在一兩個月內完成立法程序。

報道指，經全國人大會議表決通過後，人大常委會或將很快召開臨時會議，快速地在一兩個月內完成「港版國安法」立法程序。（資料圖片／中新社）

報道指，根據中國《立法法》規定，列入全國人大常委會會議議程的法律案，一般應當經三次常務委員會會議審議後再交付表決。全國人大常委會會議一般每兩個月舉行一次，通常都在雙月的下旬，會期大致一星期左右。但如果有特殊需要，經委員長會議決定可以臨時召集常委會會議。換言之，「港版國安法」的立法程序，正常情況下應該會在半年內完成。

但報道引述全國政協委員黃英豪以及另一名「接近北京的香港事務專家」的消息指，「港版國安法」的內容現已「擬好十之七八」，預料會比原定時間更快交付表決。黃英豪稱，人大常委會可能在全國「兩會」閉幕後隨即召開臨時會議，在兩個月內加速完成立法程序。黃英豪更稱，「港版國安法」內容將十分細緻，有非常明確的法律條文，比如規定何種情況下處以多少年的監禁刑罰，何種情況下處以多少罰款等，為將來法官審判時提供明確依據。

（環球時報）