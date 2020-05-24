【2020兩會】李克強未提九二共識　 陸學者：大陸對台政策沒變

國務院總理李克強2020年在政府工作報吿中，沒提「九二共識」，統一字眼也少了「和平」前綴，引輿論關注。然而，全國政協主席汪洋5月23日強調，要堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動。

對此，中國人民大學政治學系教授王英津指出，堅持對台工作大政方針便包含「一個中國原則」、「九二共識」等內容，台媒解讀為大陸「讓步」是錯誤的，大陸的對台政策並沒有變。

大陸總理李克強在政府工作報吿中涉台部分未談「九二共識」，被部分台媒解讀為北京跟進蔡英文520說法。（AFP）

綜合媒體報道，中共中央對台領導小組副組長、全國政協主席汪洋於5月23日參加民革、台盟、台聯界委員聯組會時，重申了大陸的對台政策基本立場沒有改變。

他表示，當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但兩岸關係基本格局沒有改變，大陸將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂活動，落實和完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、政治學系教授王英津則解讀稱，此次涉台部分論述簡潔明快，不是大陸官方有意淡化或不重視，而是今年受疫情影響，整個政府工作報吿需要壓縮篇幅，涉台部分也要隨之壓縮。

他認為，沒有提到「堅持一個中國原則和九二共識」，統一也少了「和平」兩字，主要是第一句「我們要堅持對台工作大政方針」，已經包含了「一個中國原則」「九二共識」「和平統一」等內容，這只是為了縮減篇幅，絕不是大陸政策有變。

王英津表示，有台灣媒體稱是大陸向民進黨當局釋放「善意」「讓步」，或是大陸在一個中國原則、「九二共識」等核心問題上「鬆動」「放棄」，這都是錯誤的解讀。

大陸全國政協主席汪洋5月23日重申和平統一、九二共識等字眼，被視為降低外界疑慮。 （新華社）

關於報吿重提要團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」，王英津指出，重提主要當前「台獨」挑戰的嚴峻形勢。台海和平需要兩岸雙方攜手維護，大陸單方很難維護。大陸認為，需要讓台灣同胞認識到「台獨」會導致台海危機甚至戰爭，所以需要喚起台灣同胞的警覺，讓他們運用手中的民主權利和選票來遏制「台獨」勢力，與大陸一起維護台海和平與穩定。

王英津認為，此次政府報吿涉台部分向外界釋放的清晰信號是，未來大陸對台工作的「重中之重」有兩個方面，一是堅決反對和遏制「台獨」，二是切實深化兩岸融合發展。兩手都要抓，兩手都要硬。但就當前形勢而言，更緊迫的任務是堅決反對和遏制「台獨」。