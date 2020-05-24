【新冠肺炎】研究：病毒與宿主會有「軍備競賽」　需持續監控蝙蝠

武漢病毒研究所研究員石正麗及其團隊，聯合福建師範大學生命科學學院歐陽松應及其團隊，研究發現病毒與宿主之間有「軍備競賽」，令兩者都進化出多樣性。研究指出，鑑定涉及物種間傳播的關鍵殘基（Residue），對於預測潛在的病原體、了解病毒如何從野生動物向人類躍遷非常重要。 研究並認為，持續監視蝙蝠中的SARS相關冠狀病毒，對於預防下一個類似疾病非常必要。

中華菊頭蝠被認為是SARS病毒的宿主。（資料圖片）

研究顯示，中華菊頭蝠被認為是SARS病毒的宿主，其體內亦攜帶有多種SARS相關冠狀病毒。該些病毒具有高度的遺傳多樣性，尤其是病毒的刺突蛋白基因。儘管有不同程度的變異，但一些蝙蝠SARS相關冠狀病毒，仍可以利用人類細胞的ACE2受體入侵。研究推測，蝙蝠的ACE2受體和SARS相關冠狀病毒刺突蛋白之間有相互作用，驅動SARS相關冠狀病毒的遺傳多樣性。

所有被測試的蝙蝠SARS相關冠狀病毒刺突蛋白與人類ACE2的結合親和力，均高於其對蝙蝠ACE2的結合親和力。不過SARS相關冠狀病毒刺突蛋白與人類ACE2的結合親和力，比SARS病毒刺突蛋白與人類ACE的親和力低10倍。結果表明新型冠狀病毒刺突蛋白與蝙蝠ACE2，可能隨時間的推移而互相進化，並經歷彼此的選擇壓力，從而觸發了進化的「軍備競賽」動力學。同時，研究進一步證明，中華菊頭蝠是SARS相關冠狀病毒的天然宿主。

國家病原微生物資源庫在1月24日，發布由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的中國第一株新型冠狀病毒毒種資料及其電子顯微鏡照片。（國家病原微生物資源庫）

研究團隊又研究中華菊頭蝠ACE2基因的多態性，並通過分子進化分析，蛋白質親和力測定和病毒感染測定相結合，評估其對不同蝙蝠SARS相關冠狀病毒刺突蛋白的敏感性和結合親和力。結果表明，SARS相關冠狀病毒的刺突蛋白多樣性，可能會受到中華菊頭蝠ACE2變體的自然選擇壓力。病毒與受體在長期共存期間，SARS相關冠狀病毒刺突蛋白可能會被中華菊頭蝠的ACE2選擇，以維持自身遺傳多樣性並適合中華菊頭蝠的種群。

（綜合報道）