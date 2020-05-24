新冠肺炎｜再否認源於武漢病毒研究所　所長：沒有的東西怎麼洩漏

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，當中有指病毒源於中國，並且是位於湖北武漢的武漢病毒研究所洩漏所致。 武漢病毒研究所所長王延軼日前接受官方傳媒訪問，強調有關的說法是無中生有，「實際上我們也和大家一樣，都不知道這種病毒的存在。所以你都沒有的東西你怎麼去洩漏它呢？」

王延軼表示，武漢病毒研究所最早是在去年12月30號始第一次接觸到新型冠狀病毒，「當時還是叫不明原因肺炎的臨床樣本」。後來經過檢測的工作，研究人員始發現樣本中含有一種以前完全未知的全新冠狀病毒，「在這之前我們是完全沒有接觸過、研究過或者保存過這種病毒。」

國家病原微生物資源庫在1月24日，發布由中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所成功分離的中國第一株新型冠狀病毒毒種資料及其電子顯微鏡照片。（國家病原微生物資源庫）

王延軼又稱，武漢病毒研究所在2018年4月發現一種來自蝙蝠的「新型冠狀病毒」，並非引發今次疫情的新型冠狀病毒，「實際上在很多冠狀病毒被發現的當初都被稱為新型冠狀病毒」。當年發現的新型冠狀病毒，主要是造成幼小豬隻腹瀉死亡，被命名為「SADS」，與現今的新型冠狀病毒的基因組相似性只有50%，差別非常巨大。

此外，王延軼指即使是今年的2月發現的另一種新型冠狀病毒，與現今的新型冠狀病毒相似度達96.2%，兩者仍然是有很大差別。王延軼解釋，冠狀病毒是基因組最大的RNA病毒之一，全基因組有3萬個鹼基（Nucleobase），有3.8%的差別，所對應的就是1100多個位點，「在自然界裏面，病毒它要通過自然進化累積到這樣一個數量突變的話，其實需要一個很漫長的過程」。

新型冠狀病毒被指源於中國，並且是位於湖北武漢的武漢病毒研究所洩漏所致。（資料圖片）

王延軼續指，可能外界會有誤解，認為武漢病毒研究所有發現該種新型冠狀病毒與現今的新型冠狀病毒有相似性，即代表武漢病毒所擁有該種新型冠狀病毒。但事實上研究人員只是在對蝙蝠樣本進行測序的過程中，獲悉該種新型冠狀病毒的序列資料，並沒有分離和獲得過活性病毒，所以亦不存在洩漏的可能。

王延軼在被問到武漢病毒研究所致力於研究冠狀病毒，至今到底在病毒庫中有沒有保存活性病毒一事時，他就稱確實研究人員有分離獲得過蝙蝠的活性冠狀病毒，目前一共有三株。但該三株病毒與SARS病毒的相似性最高有96%，與現今的新型冠狀病毒的相似性，最高則不超過79.8%。

王延軼在最後指強調，現今的新型冠狀病毒的源頭，目前的共識是應該來源於自然界的某一種野生動物，但尚未有明確的答案。溯源的問題歸根結底是一個科學問題，需要科學家用科學的數據和事實來做出判斷。

（綜合報道）