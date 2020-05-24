新冠肺炎｜武漢解封唯市民未走出「心理圍城」：夢裡都是消毒酒精

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，其中昔日的重災區湖北省武漢市也早已「解封」。然而有內媒報道指，不少武漢人至今仍受各種精神健康問題困擾，除了出現反覆洗手和消毒這類強迫行為，更有人出現「倖存者綜合症」等症狀。

不少武漢人至今仍受各種精神健康問題困擾，除了出現反覆洗手和消毒這類強迫行為，更有人出現「倖存者綜合症」等症狀。圖為5月14日，武漢居民排隊接受核酸檢測。（Reuters）

《澎湃新聞》24日（周日）報道指，心理諮詢師黃紅玲在武漢一家心理熱線機構做義工，解封後的一個多月裡，訴說焦慮和恐懼的求助電話有許多，求助者普遍害怕出門，他們會反覆洗手和消毒。有老人整夜失眠，跟身邊人念叨，住宅區裡的公共設施都不要碰，「你怎麼知道消毒得好不好？」更有一位媽媽收到學校寄來的新教材，擔心上面沾染病毒，一直藏在車庫裡，不敢給孩子用。

報道又指，更有人夢裡總會出現消毒用的酒精，白色噴霧揚得到處都是。黃紅玲解釋，反覆洗手和消毒這類強迫行為，與人們長時間的隔離有很大關係。隔離期間，人的社交活動減少，導致價值感降低，跟家人的矛盾衝突也會引發負面情緒，如果本身就有強迫性人格特質，就容易累積成心理問題，並在解封後爆發出來。

黃紅玲指，隨著生活恢復正常，大部分人可以憑藉自身的心理復原力調節過來，但也有部分症狀嚴重者無法復元。

黃紅玲解釋，反覆洗手和消毒這類強迫行為，與人們長時間的隔離有很大關係。（nate_dumlao/unsplash）

湖北省心理諮詢師協會常務秘書長、國家二級心理諮詢師杜洺君表示，後疫情時期的心理問題更多與心理創傷有關，抑鬱症患者是需要關注的群體。「疫情讓他們抑鬱的程度加劇了，相當於傷口再次被打開了。」

負面情緒積壓 激發舊有創傷

負面情緒積壓過多時，舊有創傷可能被激發。黃紅玲觀察到，一些人過往被遺棄、分離、居喪、親人重病的創傷在疫情中被喚醒了，隨之產生絕望、被拋棄感、抑鬱和焦慮等情緒。

黃紅玲接到過一位中年男性的求助，在封城的日子裡，該男子坐在房間裡想起去世的母親，止不住地流淚，「好像覺得媽媽還活著，還在陪著他。」黃紅玲指這是「倖存者綜合症」，哀傷背後是作為倖存者的內疚感，「他們都死了，我還活著，我是不是不該活？」

此外，武漢不少人染疫逝世，不少死者的家屬會向心理諮詢師訴說內疚感，「要是我送他們去大醫院」、「要是早一點發現」、「都是我的錯」……也有許多求助者哭訴沒能見到親人最後一面，沒有機會告別，無法接受親人離世。杜洺君會建議這些喪親者，等到他們認為可以接受時，做進一步的哀傷輔導。

（《澎湃新聞》）