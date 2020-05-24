港版國安法｜陳佐洱：人大給港人「定心丸」　表明一國兩制不會變

全國港澳研究會創會會長、國務院港澳辦前常務副主任陳佐洱接受《中新社》採訪時表示，日前公布的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》（下簡稱《草案》），建立和健全維護國家安全的法律制度和執行機制，實際上是給香港人再次吃一顆「定心丸」，表明「一國兩制」不會變。

陳佐洱表示，對於全國人大的《草案》期待已久。他表示，香港特別行政區成立以來，在國家安全方面一直是一個風險口，是國際間諜「扎堆」的地方，歷來如此。「為什麼喜歡這里扎堆？蒐集情報，把它變成顛覆中國政權的基地。」

陳佐洱表示，對於全國人大的《草案》期待已久。（中新社）

陳佐洱指出，香港當前面臨嚴峻複雜的局面，與維護國家安全方面的製度機制存在漏洞有很大關係，如今的香港抵制國民教育，在一些重要領域不去殖民化，反而去中國化。他認為，全國人大及其常委會在國家層面補漏洞，非常必要，且刻不容緩，與特區早日依照基本法23條完成自己的憲制責任和法律義務是一個目標，兩個層面。

陳佐洱強調，此次全國人大涉港議程，是對「一國兩制」方針的堅持和完善，實際上是給香港同胞再次吃一顆「定心丸」，表明「一國兩制」不會變。他認為國安立法是「天經地義」，勢在必行，而且刻不容緩。「決不能讓港獨分子、反中亂港暴徒再在香港橫行霸道。」

他又說，中國內政不容外國干涉，又指全世界控制國家安全最嚴的國家就是美國，「你看看美國本身，美國本身關於他國家安全的立法就有二十幾個。」

（中新社）