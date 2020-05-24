【兩會2020】張志軍：任何人任何勢力都無法阻擋兩岸統一

國務院總理李克強本次人大政府工作報吿中未提「九二共識」，引發外界諸多揣測。然而後續包括全國政協主席汪洋等人，也陸續重申「九二共識」。5月24日，海協會會長張志軍表示，大陸堅持一個中國原則和九二共識，維護了台海地區總體和平穩定；兩岸統一，是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。民革中央副主席、湖南省副省長何報翔指出：「撼山易，撼『九二共識』難」。

張志軍表示，大陸取得的發展進步，可通過正確的政策措施轉化為對兩岸關係走向的影響力。（中央社）

綜合內媒報道，海協會會長張志軍5月24日指出，當前兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻，其根本原因在於民進黨當局拒不接受體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎，並且肆意阻撓兩岸交流交往，製造兩岸對立，勾連外部勢力破壞台海和平。還有一些「台獨」分子鼓譟所謂「修法」「公投」，圖謀「法理台獨」。這些都嚴重損害中華民族的根本利益，嚴重威脅台海和平穩定。

張志軍表示，「我們堅持一個中國原則和九二共識，堅決打擊和遏制各種形式的台獨分裂活動，維護了台海地區總體和平穩定。」

張志軍指出，習近平5年前兩會期間曾對兩岸關係的發展作出一個極為重要的論斷，稱「從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」。而2019年福建省經濟總量首次超過台灣，這是歷史性的突破，這對對台工作具有深遠影響。公開數據顯示，台灣2019年地區生產總值（GDP）初步數據為4.22萬億元(人民幣，下同)，經濟增速為2.73%。福建省2019年GDP達到了4.23萬億元，一舉反超台灣；經濟增速高達7.6%。

他說，大陸取得的發展進步，都將提升國家捍衛主權安全、遏制「台獨」分裂活動、抵禦外來干預、推進祖國統一、實現民族復興的綜合實力，並可通過正確的政策措施轉化為對台灣社會和對兩岸關係走向的影響力和塑造力。

張志軍強調，去年大陸取得的發展進步以及對台工作取得的新進展都進一步證明，國家強大、民族復興、兩岸統一，是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。

另一方面，民革中央副主席、湖南省副省長何報翔也在全國政協會議上強調，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎。在此正吿民進黨當局和別有用心之徒，兩岸人民絕不允許你們挾洋自重走「台獨」絕路。「撼山易，撼『九二共識』難」，任何分裂祖國的企圖和行徑絕不會得逞！

何報翔呼籲台灣民眾正確認識兩岸關係，兩岸走進有利台灣經濟社會繁榮。（新華社）

何報翔也表示，大陸理解台灣民眾因特殊歷史遭遇和不同社會環境而形成的心態，尊重其選擇的社會制度和生活方式，也誠摯盼望台灣同胞撥開重重陰霾，正確認識和看待兩岸關係。充分認清兩岸走近、走親，有利於台灣經濟社會繁榮發展，台灣將會一直是璀璨的「寶島」。

他說，大陸和台灣是休慼與共的命運共同體。儘管島內政局變化不斷，但兩岸關係的最終走向不會改變，兩岸統一的歷史潮流不可阻擋。