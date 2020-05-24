【兩會2020】王毅強調中國無意改變取代美國　籲找到共存共贏之道

中國外交部長王毅在十三屆全國人大三次會議的新聞發布會上，被問到自新型冠狀病毒肺炎疫情在全球爆發以後，中美關係日益緊張，民調顯示美國民眾好感度對中國的創下歷史新低，引發中美加速脫鉤，甚至可能爆發衝突的疑慮時，他表示疫情是中美兩國的共同敵人，但除了新型冠狀病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散，「這種政治病毒就是利用一切機會對中國進行攻擊抹黑。」 王毅又強調，中國無意改變，更不想取代美國，呼籲中美應當找到和平共存、互利共贏的相處之道。

王毅強調中國無意改變及取代美國。（中新社）

王毅先是提到美國已經成為全球疫情最嚴重的國家，每天都有新增死亡病例，「對於美國人民遭受的不幸，我們深表同情，由衷希望和祝願美國人民能夠盡快戰勝疫情，早日恢復正常的生產生活。」王毅指，相互支持幫助是中美兩國人民的共同心願，疫情之初，美國很多社團、企業和民眾向中國伸出援手。在美國陷入疫情後，中國政府、地方和各界人士也積極回報，向美國捐贈大量急需的醫療物資，並且為美國在中國的采購提供支持和便利，「僅口罩一項就向美方出口了120多億以上，相當於為每一個美國人提供了將近40隻口罩。」

王毅稱，美國一些政客無視最基本的事實，針對中國編造太多的謊言，策劃太多的陰謀。王毅其後就呼籲「不要再浪費寶貴時間，不要再無視鮮活的生命」，指中美兩國當前最需要做的事情，首先是相互借鑑和分享抗疫經驗，助力兩國各自的抗疫鬥爭，其次是順應國際社會期待，共同參與和推動抗疫多邊合作，為全球抗疫發揮積極作用，以及著眼疫情長期化和防控常態化，及早就如何減少疫情對兩國經濟以及世界經濟的衝擊展開宏觀政策的協調溝通。

對於中美關係的現狀及前景，王毅重申中國歷來主張，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，兩國對世界和平與發展都承擔重大責任，應該本着對人類、歷史、人民負責的態度，認真對待和妥善處理中美關係，「中美合則兩利，鬥則俱傷，這是從幾十年來各種經驗教訓中得出的最精辟概括，值得我們雙方謹記在心。」

王毅指中國向美國出口超過120億個口罩，相當於為每一個美國人提供近40個口罩。（中新社）

王毅指，中美社會制度不同，是兩國人民各自作出的選擇，應當彼此予以尊重。中美之間確實存在不少分歧，並不意味沒有合作空間。當今世界上幾乎所有全球性挑戰，都有待中美兩個大國協調應對。中國願意本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美國共同建設一個協調、合作、穩定的中美關係，「同時，我們也必須維護中國的主權和領土完整，維護自身的正當發展權利，維護中國人民歷經磨難贏得的地位和尊嚴。」王毅強調，中國無意改變美國，更不想取代美國，「而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。」

王毅又提到，現在要警惕的是美國一些政治勢力正在綁架中美關係，試圖將中美關係推向「新冷戰」，「這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮」。王毅呼籲中美兩國各界有識之士要站出來予以制止，「還是那句話，為了中美兩國人民的根本和長遠利益，為了人類的未來與福祉，中美雙方應當，也必須找到一條不同社會制度、不同文化背景國家在這個星球上和平共存、互利共贏的相處之道。」

（綜合報道）