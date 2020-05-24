新冠肺炎｜王毅：中方與美國政客的分歧是「真相與謊言的距離」

十三屆全國人大三次會議今天（24日）下午在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。 關於美國指責中國要對疫情全球大流行負責，王毅表示「中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離」。 王毅又稱中方對國際科學界開展病毒溯源科研合作持開放態度，這一進程應堅持專業性、公正性和建設性。 最近美國已經有多宗就疫情對中國的訴訟，其他國家也有類似的訴訟，王毅指，針對中國的這些「濫訴」，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的「三無產品」。

外交部長王毅在發布會上答記者問。（影片截圖）

關於美國指責中國要對疫情全球大流行負責，以及中方是否同意就病毒的源頭問題開展國際獨立調查，王毅回應表示，在病毒源頭問題上，中方與美國一些政客之間的分歧，是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比。

王毅稱，病毒溯源是一個嚴肅複雜的科學問題。應當由科學家和醫學專家研究探索。然而，美國一些政治人物卻迫不及待地把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。他們高估了自己的造謠能力，低估了世人的判斷能力。歷史應該由事實和真相來書寫，而不應被謊言誤導污染。我們應秉持良知和理智，為這次全球疫情敘事留下客觀真實的人類集體記憶。

王毅指，中方對國際科學界開展病毒溯源科研合作持開放態度，同時認為，這一進程應堅持專業性、公正性和建設性：專業性是指溯源應以科學為依據，由世衛組織主導，讓科學家和醫學專家在全球範圍內進行考察研究。目的是增進對此類病毒的科學認知，以便今後更好地應對重大傳染性疾病。公正性是指溯源要排除各種政治干擾，尊重各國主權平等，反對任何「有罪推定」。考察應覆蓋所有與疫情密切關聯的國家，堅持公開透明和客觀理性。

王毅又稱，建設性是指溯源不應影響拯救生命的當務之急，不應損害各國之間的抗疫合作，不應削弱世衛組織的應有作用。而應有利於增強聯合國各系統履職功能和各國團結協作，有利於完善全球公共衛生體系和治理能力。

王毅指，中方對國際科學界開展病毒溯源科研合作持開放態度，同時認為，這一進程應堅持專業性、公正性和建設性。圖為與疫情初期大量個案有關的武漢華南海鮮批發市場。（資料圖片）

對中國訴訟是「三無產品」

關於最近一段時間美國已經有多宗就疫情對中國的訴訟，其他國家也有類似的訴訟，王毅回應表示，針對中國的這些「濫訴」，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的「三無產品」。

王毅稱，在這場突如其來的疫情中，中國同其他國家一樣，也是受害者。面對未知的新型病毒，中國以對人民生命健康和全球公共衛生事業高度負責的態度，最早向世衛組織報告疫情並及時與有關國家和地區分享信息，最早確定病毒基因序列並向各方提供，最早向世界公布診療和防控方案。面對嚴峻的防控形勢，以壯士斷腕的決心，在最短時間切斷了病毒的傳播途徑，有效阻止了疫情的快速蔓延，為此付出了巨大代價，承擔了重大犧牲。中國的抗疫行動對全世界公開，時間經緯清清楚楚，事實數據一目了然，經得起時間與歷史的檢驗。

王毅稱，對受害者鼓譟所謂「追責索賠」，為濫訴者偽造各種所謂「證據」，是對國際法治的踐踏，也是對人類良知的背棄，於實不符、於理不通、於法不容。今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界，如果想藉濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。