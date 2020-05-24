新冠肺炎｜美國稱世衛只為中國服務　王毅：潑髒水只會弄髒自己

十三屆全國人大三次會議今天（24日）下午在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。 近日美國不斷指責世衛組織，聲稱世衛組織只為中國服務，王毅回應稱「給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己」。

近日美國不斷指責世衛組織，聲稱世衛組織只為中國服務，王毅回應稱「給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己」。（影片截圖）

王毅在記者會上回應了關於美國指責世衛組織只為中國服務、中方如何評價世衛組織作用及中國對世衛組織的改革有何建議等問題。

王毅稱，世衛總幹事譚德塞是高票當選的總幹事，得到國際社會的充分信任。尤其是他來自非洲大陸，代表著發展中國家在國際組織中的地位正在不斷提升。在剛剛舉行的世界衛生大會上，國家主席習近平在開幕式致辭中積極評價了世衛組織為全球抗疫作出的重要貢獻，與會各國也都表達了對世衛組織的堅定支持。公道自在人心，世衛組織的國際地位和歷史評價，不會因為個別國家的好惡而改變。給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己。

王毅稱，世衛總幹事譚德塞是高票當選的總幹事，得到國際社會的充分信任。（AP）

王毅稱，疫情爆發以來，世衛組織在譚德塞帶領下，在每一個關鍵時間節點，都本著科學態度，及時提出了專業建議，很好地履行了應盡的職責。事實證明，重視並遵循世衛組織建議開展抗疫工作的國家，疫情就會得到較為有效的管控。忽視和排斥世衛組織建議的國家，則為此付出了沉重代價。

打壓世衛是缺乏人道精神

王毅強調，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志。疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都缺乏最起碼的人道精神，都不會被國際社會所接受。生命至上，救人第一。支持世衛組織，就是支持拯救生命，這是任何有良知的國家都應做出的選擇。

至於世衛組織的改革問題。王毅稱，實際上每次重大疫情之後，世衛組織都會做出全面總結評估。但方向應當是繼續堅持而不是放棄多邊主義，支持而不是削弱世衛組織。第73屆世衛大會決議已就此做出明確闡述。中方認為可以重點從三個方面入手：一是從制度、規則層面更好地排除政治因素干擾，尊重科學和專業意見，摒棄政治化和污名化的做法。二是賦予世衛組織更充足的資源，提升其應對全球公共衛生危機的能力。三是秉持人類衛生健康共同體理念，加大對發展中國家公共衛生事業的支持與投入。