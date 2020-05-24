兩會2020｜近兩個小時記者會回答23條問題　內媒盤點王毅9大金句

十三屆全國人大三次會議今天（24日）下午在人民大會堂新聞發布廳舉行記者會，邀請國務委員兼外長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題回答記者提問。 在近2個小時的記者會上，王毅回答了中外媒體提出的共23個問題，涉及後疫情時代、中外關係、香港與台灣事務等。內媒《澎湃新聞》總結了王毅在記者會上的9句金句，當中包括在回應美國對中國追責的聲音時稱，「針對中國的這些『濫訴』，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的『三無產品』」。

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關於疫情

在記者會一開場，王毅便直接指出，今年的記者會是在一個特殊的時間節點召開的，世界各國正在奮力抗擊新冠肺炎疫情。「藉此機會，我願首先向全力拯救生命的各國醫護工作者致以崇高的敬意，向所有不幸逝去的罹難者表示深切的哀悼。」王毅說，「同時，我也要向在這次疫情中給予中國理解、關心和幫助的各國政府和人民致以衷心的感謝。病毒打不倒人類，人類必將戰勝疫情。至暗時刻終將過去，光明已在前方。」

在回答疫情相關問題時，王毅表示，在中國抗擊疫情的艱難時刻，我們得到了國際社會的幫助和支持。對此，我們銘記在心，深表感謝。與此同時，這幾個月，我們發起了新中國歷史上規模最大的一次全球緊急人道行動。「中國所做的事情，從來不謀求任何地緣政治目標，從來沒有任何經濟利益的盤算，也從來沒有附加任何政治條件。」王毅指出，「目前疫情仍在各國肆虐，中國不是救世主，但我們願做及時雨，是在朋友危難時同舟共濟的真誠夥伴。我們願意繼續向有需要的國家提供力所能及的幫助，深入開展國際抗疫合作，共同迎接這場人類抗疫鬥爭的最終勝利。」

對於國際上就病毒的源頭問題開展國際獨立調查的聲音，王毅表示，中方對國際科學界開展病毒溯源科研合作持開放態度，同時我們認為，這一進程應堅持專業性、公正性和建設性。而對於美國國內對中國追責的聲音，王毅強調，針對中國的這些「濫訴」，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的「三無產品」。

對於世界衛生組織在全球抗疫中的作用，王毅也明確表示：「生命至上，救人第一。支持世衛組織，就是支持拯救生命，這是任何有良知的國家都應做出的選擇。」

王毅表示：「 生命至上，救人第一。支持世衛組織，就是支持拯救生命，這是任何有良知的國家都應做出的選擇。 」（新華社）

關於中國外交

疫情下，無論是個人還是國家的對外交往都受到了一定的限制。對此，王毅表示，疫情為各國交往按下了「暫停鍵」，但中國外交並沒有止步，而是逆勢前行，開啟了以電話、書信、視頻為主渠道的「雲外交」模式。

美國有線電視新聞網（CNN）記者就所謂「戰狼外交」引發的爭議提問。對此，王毅首先反駁道，「我尊重你提問題的權利，但你提問題的角度值得商榷。凡事都應有一個是非判斷，人無是非，難以立信；國無是非，難以立世。 」

隨後，王毅表示，對於中國外交，外界有著各種各樣的解讀和評論，「但作為外長，我要正式和負責任地告訴你，中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。」王毅同時強調，我們從來不會主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。

關於港台事務

近期，圍繞香港和台灣的有關議題受到中外媒體的關注。英國路透社記者就中國推進香港國家安全立法一事提問，對此，王毅再度明確幾點立場：第一，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉；第二，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此；第三，去年6月修例風波以來，港獨組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進「一國兩制」構成了巨大威脅；第四，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

記者會採用網絡視頻形式進行。這是媒體記者在梅地亞中心多功能廳採訪。（新華社）

《澎湃新聞》記者則就近期台灣問題在中美關係中的影響提問。對此，王毅強調，台灣問題是中國的內政，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。我們堅決反對以防疫合作為幌子與台灣當局開展官方往來，堅決反對違反一中原則為台灣謀求所謂國際空間，堅決反對外部勢力對台獨分子「借疫謀獨」予以鼓勵和縱容。

王毅進一步補充稱，兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋。我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。

關於中美關係

CGTN記者提問稱，中美關係日益緊張，民調顯示美國民眾好感度創下歷史新低，中美會加速脫鉤，甚至爆發衝突，您對此怎麼看？是否擔心中美關係進一步惡化？

王毅指出，令人遺憾的是，除了新冠病毒的肆虐，還有一種政治病毒也正在美國擴散。這種政治病毒就是利用一切機會對中國進行攻擊抹黑。一些政客無視最基本的事實，針對中國編造了太多的謊言，策劃了太多的陰謀。王毅進而指出，中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。