兩會2020│李克強未提九二共識　央視：文字壓縮需要　勿過度解讀

十三屆全國人大三次會議上周五（22日）在北京開幕，國務院總理李克強在政府工作報吿中談及兩岸關係時，並未提及「九二共識」；談到「促進統一」時也未以「和平」作前綴，引發外界關注。不少輿論因此解讀為「大陸對台政策將有重大變化，兩岸要愈來愈『不和平』」。 對此，大陸官媒《央視》周日（24日）發表題為《今年政府工作報告為何沒提「九二共識」？》的評論稱，只是文字壓縮的需要，不必過度解讀，又強調大陸對台政策不會改變。

5月22日，李克強在十三屆全國人大三次會議開幕式上作政府工作報吿。（路透社）

評論指出，今年兩會在疫情尚未完全解除的特殊背景下召開，會期縮短了，政府工作報告的篇幅也大幅壓縮，相比往年多在1.5萬字以上，今年只有1萬多字，是近年來政府工作報告中篇幅最短的。今年力求體現「實幹為要」，其中涉台部分刪減字數，亦屬自然。

評論又稱，政府工作報告中沒提到「九二共識」和「一個中國」，都只是文字壓縮的需要。回顧5月20日國台辦發言人的應詢內容可看出，「九二共識」「和平統一，一國兩制」「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一」這些字句未曾消失。

評論認為，今年的政府工作報告對台工作部分，已開明宗義點明「堅持對台工作大政方針」，足以解除疑慮，因為「對台工作大政方針」本身就含有「一個中國原則」「九二共識」「一國兩制」這些內容，這句話本身就表明了大陸對台政策不會改變。

有台媒指大陸此次未提「九二共識」是「向民進黨當局讓步」，央視的評論則指出，兩岸關係的主導權早已牢牢地把握在大陸的手中。圖為台灣總統蔡英文5月20日發表就職演說。（中央社）

央視：兩岸關係主導權早已把握在大陸手中

有台媒指大陸此次未提「九二共識」是「向民進黨當局讓步」，央視評論則反駁稱，不提以「一個中國」為核心內涵的「九二共識」，並不代表放棄這項原則，反而體現出大陸對台工作「以我為主」的基調與自信。「『九二共識』是兩岸關係的政治基礎，是原則底線，絕無討價還價的餘地。兩岸關係的主導權早已牢牢地把握在大陸的手中。」

評論還說，「實幹為要」的政府工作報告，自然是要抓主要矛盾，對於當前兩岸關係來說，最大的威脅便是「台獨」。所以涉台部分傳遞出的最強烈訊號，就是「反台獨」，另一個重點則是「促融合」。

評論最後總結稱，對於今年政府工作報告中未提「九二共識」，大可不必過度解讀。對於兩岸關係的前景，也不必太過悲觀失望，因為「大陸對台方針政策一向具有既穩定又可持續性的特點，大陸今後仍會以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」。

全國政協主席汪洋5月23日參加民革、台盟、台聯界委員聯組會發言時，重申和平統一、九二共識等字眼，被視為降低外界疑慮。 （新華社）

與央視觀點相似的，還有中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、政治學系教授王英津，他此前解讀稱，政府工作報告涉台部分論述簡潔明快，不是大陸官方有意淡化或不重視，而是今年受疫情影響，整個政府工作報吿需要壓縮篇幅，涉台部分也要隨之壓縮。

他認為，此次政府報吿涉台部分向外界釋放的清晰訊號是，未來大陸對台工作的「重中之重」有兩個方面，一是堅決反對和遏制「台獨」，二是切實深化兩岸融合發展，但就當前形勢而言，更緊迫的任務是堅決反對和遏制「台獨」。

（央視新聞）