【兩會2020】王岐山下湖南團　兩提習核心

全國兩會正在進行，國家副主席王岐山5月24日下午參加他所在的十三屆全國人大三次會議湖南代表團審議，現場圖片顯示，王岐山發言時未戴口罩。

據新華社報道，王岐山強調，中國的事只能靠自己，做好國內的事，對外才有底氣。要把思想和行動統一到黨中央「兩個一百年」奮鬥目標的戰略謀劃和決策部署上來，保持定力、迎難而上，敢於鬥爭、善於鬥爭，確保新時代中國特色社會主義事業航船行穩致遠。

王岐山表示，對政府工作報吿完全贊成。他指出，報吿通篇貫穿着習近平新時代中國特色社會主義思想，體現了十九大和十九屆二中、三中、四中全會的戰略謀劃和根本要求，是對以習近平為核心的黨中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作等一系列決策部署的具體化。

王岐山進一步強調，新冠肺炎（COVID-19）疫情出現在實現第一個百年奮鬥目標的關鍵時期，以習近平為核心的黨中央堅強果斷有力，堅持人民至上、生命至上，團結帶領全黨全國各族人民，經過艱苦卓絕努力，取得疫情防控阻擊戰重大戰略成果，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效。

王岐山指出，推進國家治理體系和治理能力現代化，是黨和國家事業不斷前進的有力保證。中國之治從來都植根於自身歷史文化土壤，要從歷史文化中汲取推進國家治理體系和治理能力現代化的思想、組織和制度資源，守正創新、兼容幷蓄。

王岐山強調，現代化的核心是人的現代化，執行制度關鍵在人。要強化法治意識，培育法治精神，提高運用法治思維和法治方式解決問題的能力。要堅持依法治國和以德治國相結合，讓法治的他律與德治的自律相得益彰，實現社會和諧穩定、國家長治久安。

5月22日，王岐山出席十三屆全國人大三次會議開幕式。（路透社）

生於1948年的王岐山已經72歲，儘管不再擔任握有實權的黨政機構領導職務，似乎是在發揮餘熱，實則在中國外交體系裏扮演着不可或缺的角色。

王岐山曾經多次化身「救火隊長」，之所以再度披掛上陣，又赴外交領域擔當重任，自有其特殊和過人之處。有北京觀察人士指出，王岐山靈活、易於被西方人接受的外交風格，恰恰是當前中國外交系統需要改進提高的地方。

中國國家主席習近平在2018年6月中共中央外事工作會議上表示，「當前中國處於近代以來最好的發展時期，世界處於百年未有之大變局」。在這種中國「戰略機遇期」和「世界百年未有之大變局」裏維繫局勢安全、拓展國家利益，是中國外交需要承擔的重任。

就此來說，王岐山以中國國家副主席的身份兼任中央外事工作委員會委員，也有一種「臨危受命」的意義。對於習近平主持的中國外交基本盤，王岐山也在繼續扮演着左膀右臂般的協助角色。