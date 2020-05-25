兩會2020｜汪洋參加台灣團審議　提「九二共識」及「和平統一」

據新華社報道，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋24日（周日）參加了十三屆全國人大三次會議的台灣代表團審議。 汪洋表示，要堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，強化塑造反獨促統大勢，堅決遏制任何形式的台獨分裂活動，防範化解台海重大風險。

5月24日，汪洋參加十三屆全國人大三次會議台灣代表團的審議。（新華社）

報道指，汪洋在聽取陳軍、許沛、曾力群等代表發言後指出，兩岸關係和平發展符合中華民族根本利益，也是兩岸同胞的共同心願。要深入學習領會國家主席習近平關於對台工作的重要論述，認真貫徹落實黨中央決策部署，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，強化塑造反獨促統大勢，堅決遏制任何形式的台獨分裂活動，防範化解台海重大風險。

汪洋又指，要秉持「兩岸一家親」理念，落實落細各項惠台利民舉措，有針對性地幫助台資企業克服疫情影響、恢復發展活力，支持台企台商參與「新基建」和拓展內銷市場，進一步為台灣民眾特別是青年一代在大陸學習、創業、就業、生活創造更好條件，促進心靈契合。

據早前報道，全國政協十三屆三次會議21日在北京召開，全國政協主席汪洋在會上做政協工作報告。與上一年相比，汪洋在本次報告中關於台灣內容較為簡單，今年工作方面僅提及「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。而5月22日的全國人大會議開幕式上，國務院總理李克強的工作報吿也未提及「九二共識」，引發關注。

不過汪洋23日在民主黨派民革、台盟、台聯界委員聯組會上說，「當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但兩岸關係基本格局沒有改變」，他強調，要堅持「九二共識」，堅決遏制台獨。

（綜合報道）