中國「戰狼外交」？　駐英大使：世上有「狼」就須有「戰狼」鬥爭

十三屆全國人大三次會議舉行的外長記者會上，有外媒質疑中國外交變得愈來愈強硬，甚至稱之為「戰狼外交」，外交部長王毅回應稱，中方「從來不會主動欺凌別人，但是對於蓄意中傷，一定會作出有力回擊」。 中國駐英國大使劉曉明周日（24）接受央視採訪時也談到中國的「戰狼外交」，他表示，「之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』。」

劉曉明出席中央電視台「雲上會」節目。（中國駐英國大使館網站）

劉曉明稱，新時代的外交要講好四個中國故事。第一，要講好和平的故事，要讓世界知道中國是愛好和平的國家。古人講「以和為貴」，中國的外交政策也始終堅持和平自主的路線。

第二要講好合作的故事。他表示，中方主張構建人類命運共同體，現在還提出了構建人類衛生健康共同體的倡議。這些都不是靠中國一家來做，要靠世界大家來做。通過這次疫情可認識到，「甩鍋」、指責和污名化都不能解決問題，只會破壞世界共同抗疫。

第三是要講好友誼的故事。劉曉明指，中國要向美國人民講，中國不是你的敵人，你的敵人是病毒。中國是美國的抗疫夥伴，甚至是戰友。「我們不對美國污名化，我們覺得廣大的美國人民是願意和中國發展友好關係的。」他還指，應該把美國人民跟少數政客分別開來。

國產電影《戰狼》劇照。（網上圖片）

最後是要講好真相的故事。劉曉明強調，中國外交官在國外就是要講事實，用真相來戳穿謊言，這是我們責無旁貸的義務。「有人說中國現在有很多的『戰狼』，我覺得之所以有『戰狼』，是因為這個世界上有『狼』。有『狼』，就必須有『戰狼』去跟他們進行鬥爭。所以我們鼓勵各級外交官主動應戰，哪裏有『狼』，哪裏就要主動出擊應戰，捍衛國家的尊嚴和利益。」

關於中國「戰狼外交」，中國駐意大利大使李軍華上周三（20日）接受意媒時也有談到相關話題。李軍華表示，他不認為「戰狼」是合適的標簽，「功夫熊貓」的比喻或許更貼切。

（澎湃新聞）