兩會2020｜政協委員稱勿強調「所謂的」女權　平權與女權如何取捨

全國兩會召開期間，很多議題都受到網絡的熱烈討論，全國政協委員、重慶靜昇律師事務所創始合夥人彭靜，接受《中國新聞週刊》採訪時稱，不要去強調所謂的女權，可能會引起沒必要的衝突或不和諧。新聞刊出後引起網民熱烈討論，登上微博熱搜，相關標籤超過1,600萬次閲讀、相關討論超過2萬個帖子。

其實，彭靜本身就是關心女權議題的人，今年兩會，她提交了關於保障女性平等生育權的提案。如果能夠成功立法，單身女性的體外人工受精、卵子冷凍等等輔助生育的技術都將成為基本權利，不再被限制。

全国政协委员、重庆静昇律师事务所主任律师彭静。（搜狐網）

不過，彭靜在接受採訪時表示，其實她自己並不太喜歡聽到「女權」這個詞，因為她認為過大的宣揚女權，反而可能會引起更多不必要的衝突或是不和諧。彭靜說：「不要去強調所謂的女權，講男女平等就可以。要全社會達到共識，在制度上、法律上做到真正的男女平等，女性的創業、就業、家庭地位應該平等。你不要女性的權利好像要更大，沒有必要。」

但是，彭靜的主張卻讓網民感到困惑，許多人在微博上回應：「主張女權不就是為了男女平權嗎？」、「真實做到男女平等就不會主張女權了，做不到就還不讓說？」、「玩文字遊戲還不如去推廣平權」等等，許多回應都得到幾千個、甚至上萬個「贊」。

網民對彭靜的說法提出質疑。（截圖）

當然，從彭靜的發言脈絡來看，她肯定是支持女權的；所謂的男女平等、女性創業權、女性就業權、平等家庭地位等等，都是包括在女權的議題裏面。彭靜說不太喜歡女權這個詞，並不是指她反對女權、或是反對女性應該擁有的權利，而是擔憂「女權」這個詞，會混淆了真正重要的議題，並引起對「女權」抱持反感的聲音的不滿，所以應該改用更中性的「男女平等」才對。

這代表著，彭靜在進行廣義上的女權工作的同時，也認知到社會上的確存在著一股對「女權」這個詞反感的力量。英國女演員艾瑪‧沃森（Emma Watson）在聯合國發表知名的《He For She》演講時提到：「我意識到女權主義往往成為『仇恨男性』的代名詞。」下了很好的註腳。

確實，一些比較極端的女權主義者，因為過激的言論常常引起反感或是嘲弄，甚至認為男女戀愛是「不平等」，女性只有和女性才能享有健康的戀愛關係等等。對於極端女權主義的反動，造成一派聲音認為「女權」（Feminism）應該用「男女平等」（Equal Rights）來置換，這派聲音認為現代女性已經擁有了很多權利，已經不需要再強調「女權」，而是改成強調「平等」，更符合現代人的需求，並尋求更多的支持者。

彭靜擔憂「女權」這個詞，會混淆了真正重要的議題，並引起對「女權」抱持反感的聲音的不滿，所以應該改用更中性的「男女平等」才對。（網上圖片）

其實，許多較温和的女權主義，同時也主張平權主義，這兩個主張並不是互斥的。不過，現代許多女權主義流派也認同，「男女平等」並不是單純追求齊頭式的平等，而是在認知到男性、女性在先天和後天、遺傳性和社會性上的種種差異後，能夠進一步去弭平這種差異造成的事實不平等。

例如說，在一些早期民主國家社會中，只有男性有投票權，所以主張「男性有投票權，所以女性也要有」當然是促進男女平等的理由。但是如果進一步觀察到，無論女性有沒有投票權，在社會上因為家庭背景、傳統觀念、生活型態等等理由，導致能夠被選舉的人其實大部分都是男性，而女性候選人則成為弱勢的一方，造成事實上的不平等，因此「婦女保障名額」的誕生，就不算是齊頭式的「男女平等」。

近年，內地單身女性的生育權一直是熱議話題。（一條）

極端追求「男女平等」有時候反而會成為壓迫雙方的理由，例如主張男性沒有月事假和產假，所以女性也不應該有月事假和產假；或是主張男性應該透過現代科技來懷孕生子等等。其實，不管建立在男女天生的生物學上的差異有多少，這些和追求社會上的男女平等是可以並存的，而這也是現代女權運動應該努力的方向。

「女權」議題近年不只在中國大陸，西方也都有許多省思。要如何保障每個性別的權利又不致於矯枉過正？不同流派的主義，不同性別要如何主張自己的權利而不流為互相謾罵甚至壓迫？都成為當代社會的熱門話題，而由政府，專家學者開啟議題並引發討論進而開展對話，就是重要的開始。