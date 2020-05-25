山東艦出海執行軍事任務　或為南海8月大演習做準備

最新消息指，5月25日（周一），中國海軍第二艘航母山東艦離開大連船廠碼頭。根據大連海事局發布的信息，山東艦可能在大連外海執行為期9天的軍事任務。山東艦甲板未見任何艦載機。

另據《南華早報》5月24日報道，解放軍將在8月舉行的演習並非試圖奪取台灣控制的東沙島，而是在南海廣闊海域進行夏季戰備大演習，其中可能包括登陸作戰演習。

報道強調，此次戰備大演習，至少有一支來自海軍的航母編隊參與。但具體是遼寧艦還是新近服役的山東艦，目前還不知曉。此次山東艦在大連外海訓練，可能是在為實戰演習做準備。

提到今次夏季南海戰備大演習，外界很容易想到，2016年7月8日，中國海軍在南海組織三大艦隊共上百艘艦艇和數十架飛機舉行的實兵實彈對抗演習，以打贏信息化條件下的海上局部戰爭為背景。

值得注意的是，就在2016年7月12日，由菲律賓發起的南海仲裁案結果出爐——中國九段線被判無效。為聲援菲律賓，美國海軍在南海和菲律賓海集結重兵。

而從此次夏季南海戰備大演習的背景看，美國在南海的動作近乎赤膊上陣，驅逐艦、巡洋艦頻繁進入南海島礁12海里海域，偵察機、轟炸機則多次抵近中國大陸沿海，均對中國方面構成嚴重威脅。

而最新報道的顯示，美國外交關係協會發表文章呼籲為保證美國承諾的信譽，確保南海自由和開放，美國與志同道合的國家一道建立和執行南海的行為守則，可以扣押中國船隻，還可與有關國家聯合演習，在一段時間內封鎖南海部分海區，必要時，美軍可直接進駐東南亞甚至爭議島礁。