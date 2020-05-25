兩會2020｜兩高報告均提掃黑反腐：點名孫小果案及落馬「五虎」

十三屆全國人大三次會議今天（25日）下午舉行第二次全體會議。最高人民法院院長周強和最高人民檢察院檢察長張軍分別向大會作工作報告。 掃黑除惡及反腐工作的成效仍是今年中國「兩高」報告的重要內容，報告點名「孫小果案」、「杜少平操場埋屍案」及落馬「五虎」等。

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後「亡者歸來」變身夜店大亨事件，引發廣泛關注。最終孫小果於2月被執行死刑。（資料圖片）

周強表示，過去一年，全國法院審結涉黑涉惡犯罪案12639件，依法審理「孫小果案」、「杜少平操場埋屍案」，對主犯孫小果、杜少平堅決判處並執行死刑。同時，最高法堅決「打傘破網」，嚴懲公職人員涉黑涉惡犯罪。實行「打財斷血」，徹底剷除黑惡勢力經濟基礎。

張軍透露，過去一年，檢察機關推進掃黑除惡專項鬥爭，對107宗重大案件直接掛牌督辦，派出專家組督導孫小果案、杜少平操場埋屍案、黃鴻發家族案等重大案件。共起訴涉黑犯罪30547人、涉惡犯罪67689人，同比分別上升194.8%和33.2%。

報告指出，檢察機關堅持「是黑惡犯罪一個不放過、不是黑惡犯罪一個不湊數」，省級檢察院對涉黑和重大涉惡案件統一把關。促進深挖根治，起訴「保護傘」1385人，同比上升295.7%。

備受輿論關注的湖南新晃「操場埋屍案」於去年開庭審理。懷化中院當庭宣判，被告人杜少平犯故意殺人等罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。（資料圖片）

周強在作報告時又提到，保持懲治腐敗高壓態勢。審結貪污賄賂、瀆職等案件2.5萬件2.9萬人，其中被告人原為中管幹部的27人。

張軍也指出，最高檢紮實推進反腐敗鬥爭。受理各級監委移送職務犯罪24234人，同比上升50.6%。已起訴18585人，同比上升89.6%；不起訴704人，退回補充調查7806人次，不起訴率、退補率同比分別增加1.1%和16.3%。

「兩高」報告又提到，對16名原省部級幹部提起公訴；對13宗貪污賄賂犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件提出沒收違法所得申請。對司法工作人員侵犯公民權利、損害司法公正犯罪立案偵查871人，堅決清除司法隊伍中的害群之馬。

「兩高」報告又點名落馬的「五虎」。圖為2019年5月被查的雲南省委原書記秦光榮。（資料圖片）

「兩高」報告又點名落馬的「五虎」，當中包括河北省政協原副主席艾文禮、內蒙古人大常委會原副主任邢雲、雲南省委原書記秦光榮、北京原副市長陳剛及吉林省檢察院原檢察長楊克勤。

（綜合報道）