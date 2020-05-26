2020兩會｜李克強報吿未提「九二共識」　央視：文字壓縮需要

因2020年中國兩會中的政府工作報吿未提「九二共識」「和平統一」，輿論猜測北京是否在向台灣釋放強烈信號。對此，央視稱，大陸對台政策不會改變，未提及「九二共識」、「和平統一」僅是壓縮文字需要。

央視5月26日在「熱評兩岸」中稱，李克強今次政府工作報吿不提「一個中國」「九二共識」「和平統一」，原因並不複雜，央視提及三個原因。

其一是因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，兩會會期縮短，政府工作報吿篇幅大幅壓縮，為力求「實幹為要」，其中涉及台灣部分刪減字數，因此，不提「九二共識」「一國中國」都只是文字壓縮需要。

央視給出的第二個理由是，今次政府工作報吿中的「堅持對台工作大政方針」就已包含「一國兩制」「九二共識」「一國兩制」內容，且這句話本身就表明大陸對台政策不會改變。報道反駁部分台媒有關大陸向民進黨讓步的言論，稱不提這些共識，體現大陸對台工作「以我為主」的基調和自信。

中國海軍近年來不斷加強登陸作戰演習，圖為海軍071級兩棲船塢登陸艦與726型登陸艇聯合演練。（鼎盛軍事）

報道強調，兩岸關係的主導權已牢牢把握在大陸手中，後者有自己的節奏，至於台獨，「他亂任他亂，他狂由他狂，改變不了歷史逆流終將走向滅亡的結局，也阻擋不了中國統一的步伐」。

央視還提出了第三個原因：「實幹為要」的報吿要抓住反台獨這個主要矛盾，所以涉台部分傳遞最強烈的信號就是反台獨。報道強調，對於台獨，大陸必然是堅決反對、毫不手軟，絕不為各種形式的台獨留下任何空間。