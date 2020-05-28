北大台灣研究院院長：蔡英文或與「激進式台獨」合流

在台灣，蔡英文5月20日正式開始第二個總統任期；在大陸，兩會近日召開，國台辦、外交部、軍隊等多次對台強硬表態。兩岸關係正處在混沌不明、詭譎不清的情況；加以大陸指控台灣「以疫謀獨」、台灣控訴大陸打壓台灣的國際空間，而大陸行將通過「港版國安法」，也讓兩岸三地的氣氛更加緊張。 對於未來兩岸關係的發展，北京大學台灣研究院院長李義虎認為，北京掌握了主動權，一切都在大陸的手中；蔡英文隱藏的是「積累式台獨」，有機會與「激進式台獨」合流。

李義虎表示，目前看來，蔡英文政府的兩岸政策基調仍深埋「積累式台獨」，一旦時機成熟有機會跟「激進式台獨」合流，對此，大陸將會視其與「法理台獨」的關聯進行嚴厲反制。

李義虎認為，大陸未來對蔡英文將是以形觀言（台灣總統府供圖）

另一方面，對於大陸兩會中李克強所作的政府工作報吿，內容一改近年慣例，未提「九二共識」與「和平」等關鍵詞，李義虎則強調，北京對台大政方針沒變，不過也的確隱含着心照不宣的意義。他認為大陸的對台政策是「以我為主、主動作為、未來在我」，兩岸統一的啟動鍵、快捷鍵、轉換鍵，都掌握在北京的手中。李義虎認為，大陸往後的對台政策會更簡約、更果決、更重效果，他將本次的大陸政府工作報吿涉台內容濃縮為：「反台獨、促融合、迎未來」。

李義虎指出，政府工作報吿中涉台部分首句「堅持對台工作大政方針」就概括了上述關鍵詞，他強調，大陸仍維持一貫的「九二共識」立場，但可能更強調原則性與靈活性的辯證統一，原則性不降低，靈活性可增強，端視具體條件而定；他也直言，現在更多的是要對蔡英文「以行觀言」。

雖然蔡英文在就職演說中重申要回歸《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，但另一方面蔡英文又推動修憲，民進黨立委甚至一度要刪除《兩岸條例》中的「國家統一」字眼，李義虎認為，這會讓人懷疑蔡英文的真實意圖仍是「積累式台獨」，且不排除會與「激進式台獨」合流。

蔡英文在接受BBC訪問時曾說，一旦大陸武力犯台將會付出極大代價。（洪嘉徽／多維新聞）

至於近期蔡英文常用「中華民國台灣」一詞，李義虎稱這需從法理和學理上予以批判，視其與「法理台獨」動作的關聯進行反制。另外關於武統議題，李義虎說，大陸不承諾放棄使用非和平方式是最後手段。若有天武統變成前置手段，那台海肯定已無「和統」可能。他強調，大陸對一個中國原則、九二共識高度堅持原則，但在某些問題上也表現出耐心和彈性。

李義虎也說，兩岸統一一事，雖然大陸已提出「一國兩制台灣方案」的路線圖，但路線圖並不等於時間表。現在大陸就是把兩岸統一的啟動鍵、快捷鍵、暫停鍵和轉換鍵，都掌握在自己手中，要以我為主、操之在我、成之在我。

（中時電子報）