港版國安法｜環球時報：中美「香港戰役」打響　中國掌握主動權

全國人大在周四（28日）表決通過的「港版國安法」引來不少爭議，其中美國方面的反應最為激烈，總統特朗普更表明會有強烈反應。 官方傳媒《環球時報》發表社評，指中美的「香港戰役」已經打響，總態勢是中國掌握實際主動權，美國雖能從外部破壞香港的環境，但所起作用是有限。

蓬佩奧向美國國會表明不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。（資料圖片）

美國國務卿蓬佩奧早前向國會表明不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇。社評稱，美國氣勢洶洶，但能產生全局性影響的實質手段其實只有一個，就是取消香港的獨立關稅地位，把香港當成中國內地對待，「而這又是一把雙刃劍，將同時打擊大量美國公司，嚴重影響美國對香港的出口」。

社評認為，在「港版國安法」通過後，美國直接干預香港局勢的能力將被大大壓縮，「香港局勢接下來怎麼走，這座城市如何續寫繁榮，都將由香港人民在國家的幫助下獨立塑造」。

社評又稱，隨着時間的推移，「美國把香港當對抗北京的棋子，一旦利用不成就與香港人民為敵的真實面目將逐漸暴露出來」，並稱美國愈制裁香港，香港民眾的利益愈與整個國家拴在一起，真正形成香港與祖國榮辱與共的格局，「國安法加上美國的錯誤行動將共同重構香港的輿論氛圍，賣國主義逐漸在香港失去囂張作亂的空間是大勢所趨」。

社評稱美國愈制裁香港，香港民眾的利益愈與整個國家拴在一起，真正形成香港與祖國榮辱與共的格局。（資料圖片）

社評續指，香港終將穩定下來，將為其繼續扮演金融中心的角色開辟廣闊前景。中國經濟體量的雄厚和制度的逐漸完備具有支持世界性金融中心的充裕條件，「中國的城市裏有金融中心，這決非美方的恩賜，它是中國人自己掙出來的位置。可以這麼說，在中國的海岸線上，我們一旦把金融中心確定在哪個地方，誰都破壞不了那裏的權利和運勢」。

社評強調，美國從沒有專門給香港甚麼好處，過去香港發揮金融中心的功能也在於其巧妙釋放出背靠內地的獨特優勢，並且做中西之間最好的溝通者，「美國若執意與中國『脫鉤』，它絕不會單獨吝惜香港」。

社評認為，攪亂香港就是美國開始對這座城市下毒手，「沒有國安法之前，惡勢力試圖沖擊香港與內地的關係，有國安法之後，美對香港『翻臉』。中美關係惡化無論如何都會反應到香港這裏，香港勢必要以變應變，豐富自己保持繁榮的方式」。

社評最後稱「美國不是世界，它甚至不是整個西方」，香港只要重新實現穩定，有國家的鼎力支持，又有高度自治的特殊條件，發展大運勢只會比過去更好，「看看上海、深圳都做了多麼偉大的事情，香港有著對內同一起跑線、對外更加開放的雄厚資源，它沒有任何理由因為美國給一只小鞋穿就摔倒在前進的路上。美國根本就沒有那麼大的力量」。

（環球時報）