【港版國安法】對話林朝暉：「港版國安法」為何難解港人心結

全國人大以雷霆之勢推出「港版國安法」，成為今年因疫情影響而推遲的兩會的最大關注點。面對這一已經表決通過的國安法，香港社會究竟反響如何？他們主要的顧慮又是什麼？ 《多維新聞》就此採訪了北京港澳學人研究中心理事林朝暉，他曾任香港學聯副秘書長。以下為訪談實錄。

全國人大表決通過修補香港國安漏洞的「港版國安法」。（美聯社）

多維：這次港版國安法推出後，香港社會的總體反應如何？

林朝暉：我覺得香港人的反應往往不是集中於一個點上，是長期的積怨而成。就像反修例只是一個爆發點，其實之前對林鄭的不滿意也是長期的，對中央政府有怨氣，可以說從佔中以後這個心結一直存在。 宣布要為國家安全立法後，觀察發現部份港人有很大的無力感，感覺砸東西沒用，砸誰也沒用，反倒越來越多人將目光鎖定在9月份的立法會選舉上，覺得要徹底佔領立法會，情況才能有所改觀。

多維：也就是說把焦慮和無力感寄託在立法會選舉上？

林朝暉：對，大家心裏都很清楚，既然中央說要立法，絕不可能說香港反應大了就不立了，抗議示威說到底也沒用。網絡上討論很熱烈，不少人覺得香港已經快死了，已經離「一國一制」不遠了。

27日，警方在金鐘海富中心戒備。（歐陽德浩攝）

多維：除了這些比較極端的論調，香港社會對「港版國安法」主要的顧慮是什麼？

林朝暉：第一類反應是認為中央對香港真的失去耐心了，未來治港也不打算繼續按照「一國兩制、高度自治」的共識走了。本來香港社會早在2003年開始的討論焦點是政改，貧富差距等問題，普遍認為需要政治改革來破局；後來對於政改的訴求演變成佔中，但佔中又被視為是顏色革命；繼而到這次的騷亂。看到社會是一步步惡化，從原先簡單政治經濟改革訴求，越演越烈。

尤其香港社會恐共的情緒一直存在。加上政治經濟種種積累的問題沒有解決的前提下，林鄭卻想當然啟動修訂逃犯條例，相當於直接戳中了香港社會普遍存在的恐共情緒。現在推出「港版國安法」，我認為是借題發揮了。 香港整體更多是第二類反應，不管是之前的佔中還是去年的反修例：本來只是一個政治訴求、民生訴求，怎麼每次結果都被說成是國家安全問題了？ 以至今天（國安法）立法很多人會顧慮，以後是不是連反對意見都不能提了？

北京港澳學人研究中心理事林朝暉。（資料圖片）

多維：為什麼會是借題發揮呢？香港修例風波以來發生的暴力攬炒等，大家都看在眼裏，已經不是一個正常表達訴求的路徑和行為了，修補香港國家安全漏洞確實有必要性和緊迫性。

林朝暉：香港的遊行集會示威這些權利是被保障的；無可否認是反修例中摻雜着一些危害國家安全的活動；中央借當前局面把多年的「夢魘」匆匆解決。 但中央及對港部門也需要分清楚，講明白，不能把全部港人一概而論。從一開始，年輕人上街只是為了表達對政府的不滿，後來是對警察的不滿，他們想要自己的訴求得到回應，港獨從來不是多數人想要的。

現在人大推出「港版國安法」，很多香港市民雖然看不懂，但從立法本意來講大家也是理解中央用意的，因為這個國安漏洞基本法23條堵不住，只有中央出手來做。但具體怎麼做，至少有幾點需要講明白，其一是在港設立執行機構。港人現時尚且對香港警察都不信任，更別說國安了；其二是後續涉及到具體案件，能公開到什麼程度；其三是涉及到言論自由等意見表達方面的情況，究竟該怎麼判斷，雖然兩辦都說遊行示威集會自由不受影響，但政治表達和國安問題之間的界限怎麼劃定，這是香港人關心的。此外，既然「港版國安法」推出了，不少市民會追問，政治改革還有普選的問題，是不是會有所推動，之前一直說因為23條立法的問題沒解決，所以沒辦法在政改問題上放開，後續安全漏洞補上後，政改和普選的問題要怎麼辦？

27日，警方在銅鑼灣截查市民。（羅國輝攝）

多維：具體細則還沒有出來，你提到的這幾點確實是重要的。不過回到你說的修例問題，也是需要分階段來看的，一開始可能確實是為了表達正當訴求，但後來情況明顯發生了變化，尤其是「光復香港、時代革命」這樣的口號喊出來後，還能說只是為了表達對政府的不滿嗎？這確實已經構成危害國家安全的隱患了。

林朝暉：我覺得香港人很好哄的，這樣講可能香港民眾不喜歡聽，但事實就是這樣。一些人喊着「光復香港、時代革命」，在不少中產階級和普通市民看來，口號的真實意涵不過是想要自己的聲音被聽到，自己的訴求有所回應。人們真的會跟着這些極端的聲音走嗎？絕對不會。但凡聲音被聽到，訴求有回應，很快就會偃旗息鼓的，從2003年到後來的一系列事件，都是這個脈絡。我相信大部分香港市民都不會支持香港獨立，只有極少數一些人還抱持着這個執念和目標。與其是「光復」，倒不如說更多港人希望不要加速「融合」，想盡可能多地保留香港原有特質；而所謂「革命」，更準確是想要徹底的「政經改革」，這才是絕大多數港人的意願。

多維：當真實的意願被暴力甚至攬炒的行為蓋過時，就可能導致各種誤判，港人對北京有想象和誤判，北京可能對港人的意願也存在一些不解的地方。基於香港目前嚴重撕裂的現實，以及內地和香港之間長期以來各自想象的情況，你覺得北京就算解釋了「港版國安法」的必要性、緊迫性，港人真的能聽得進嗎？

林朝暉：雖然可能解釋起來有困難，但有幾個點也應該可以先說明白，大膽提、不應該回避。首先，政治反對派在香港的位置究竟是怎樣，是否政治反對派就等於是國家安全威脅？因為反對派的投票支持度在香港佔60%以上，不允許他們跟外國有聯繫，也不允許有資金支持，那其他呢？怎麼定義政治反對派？其次，不能提港獨，但是表達對北京的不同意見和看法是否允許？ 第三，如果特區政府推出有違民意的政策，比如修訂逃犯條例，是否只要反對特區的政策就代表冒犯國家安全問題？這些是比敵對勢力更難解釋，卻是極為重要的部分。

我們看從回歸到今天，所有的政治風波都是因為民意沒有被好好引導，政改和普選大家本來以為會是一個出路，但是一步步爭執變成今天這樣。現在內地媒體都在說國家安全如何如何，卻沒有人提香港人切實的訴求是什麼，關鍵問題是什麼，香港這邊也有不少陰謀論出來，兩邊輿論引導上都有很大問題。

「港版國安法」的推出，引發各方媒體密切關注。（新華社）

多維：對，一直以來各自想象的成分就挺多的。

林朝暉：我經常說無論港澳辦、中聯辦誰來解釋，現在重啟了發言人制度，可還是在用北京那一套八股文在講，港人聽不懂的。而唯一能按照港人思維模式來講的特區政府，對北京的理解又很淺薄的，說白了港府也不見得真的搞懂了。

多維：你剛提到香港人其實挺好哄的，有沒有覺得香港也被美國給哄了？這次「港版國安法」推出後，美國方面反應很激烈，近來，「向特朗普發信反港版國安法」的呼籲得到不少香港市民響應，參與者希望借推特（Twitter）、臉書（Facebook）和網上白宮聯署三種方式向特朗普請願，試圖透過國際壓力來給北京施壓。

林朝暉：我覺得不是被美國給哄了，是被我們自己搞亂的。雖然黃之鋒他們很喜歡去美國說上幾句，以為美國能幫忙，但說實話黃之鋒這些人在年輕人當中的號召力還有以前那麼強嗎？有人真的聽他們的嗎？他們不能代表多數年輕人。多數年輕人這次很多人出來，甚至我身邊一些高學歷及行業精英都站了出來，他們只是不同意警察的做法，認為警察怎麼有那麼大權力，質疑他們的專業判斷及手法是否過火了。我相信只要能把警察的執法問題公允處理了，問題就解決了一半，民意也會慢慢回來。

5月24日，有市民發起遊行。（盧翊銘攝）

多維：警察的問題也包含在「五大訴求」中，但對比西方國家警察執法的力度和情況，不覺得香港警察已經很克制了嗎？

林朝暉：如果非要拿美國警察的執法力度來對比，我覺得是個極端，香港人更願意跟以前比。我以前組織過街頭運動，我的年代沒有嗅過催淚彈，現在香港民眾不能想象他們生活的城市會有這個東西。國外沒問題，大家都很習慣，法國每隔一段時間就有很大型的社會活動。不過需要承認的是，香港警隊從來沒有面對過這麼大型的社會活動，這是第一次。雙方都有點失措及失控，但問題根本是特區政府早在修例通過前已經知道主流民意反對，硬要通過法案；自己不直面民意，反而把警察及中央放在民眾對立面，特區政府難辭其咎。有時我會覺得中央很無辜。

多維：中央對維護香港的憲制秩序有最大責任，對維護國家安全負有最大責任，所以也就沒有「無辜」之說。不過回到警察的問題上，反過來看警方使用催淚彈，不也恰恰證明了運動本身已經升級到了很嚴重地步了嗎？

林朝暉：我同意香港這個局面是很嚴重的，但是港人會覺得不支持政策怎麼政府不找解決方案，反過來怪民眾反對；甚至後來把這股反對民意的不滿情緒及行動，升級至國家安全問題了。普遍群眾感覺很懵；他們對中央及對港部門是否有什麼危害國家安全的證據，我們不得而知。但普通群眾感受就是，運動根源不處理，反過來被責怪提反對意見了。

進入5月，香港街頭衝突再現。（Reuters）

多維：現在推出「港版國安法」不就是為了解決問題嗎？按照北京的說法，修補國家安全漏洞是頭等大事，這個問題不解決，其他問題，比如經濟、民生以及社會問題，都沒有辦法有效推動。

林朝暉：止暴制亂理解的，但推出「港版國安法」卻並沒有真的解決港人的心結。

多維：現在港人最大的心結是什麼？就是警察的問題？

林朝暉：最大的心結是特區政府不聽民意，修例本來就有很多人在反對，港府硬要通過，後邊又把警察推到前面來頂，去擋所有的反對聲音。現在既然推出了「港版國安法」，雖然心結還在，但我個人覺得也不是壞事，因為沒有比現在更差的局面，快刀斬亂麻。國安的問題不解決，政改和普選的問題也只能原地踏步。

多維：就算「港版國安法」立了，短期內重啟政改的可能性也不是很大。

林朝暉：拋開重啟政改這個具體的問題，我覺得過去很長一段時間時間裏，中央都沒有在用一個戰略眼光來處理香港問題，或者沒有清晰地傳達到給港人，有的只是針對具體事件的戰術。現在對香港的總體規劃是什麼？之前的經濟融合是不是一個整體思路？香港在國家發展大局中的具體位置是什麼？「一國兩制」跟鄧小平時代哪些地方在與時俱進？這些都需要講明白，香港精英和建制派不少人都很迷茫，因為不知道自己的位置在哪裏。政制改革的方向也應該在一個大戰略籃圖來訂定，也應該嘗試跟港人解釋。

我自己很擔心。中央一直依賴的建制派，在香港的民意基礎真的很差，還有人投票給建制派的原因是顧念中央，不是認同建制派本身。誰來幫忙在香港本地解釋，甚至有效把市民的憂慮提給中央及對港部門，就怕泛民主派做不來、建制派幫倒忙。

5月24日，銅鑼灣遊行。（鄭子峰攝）

多維：確實，這次人大直接出手立法，也是在間接打臉特區政府和建制派。不過長遠來看，這次「港版國安法」確實能起到解套23條立法的效果，不然香港一而再再而三地陷入到大規模的撕裂當中，對香港來說是更糟糕的局面。

林朝暉：同意。就像我前面說的，快刀斬亂麻；相信會有短期的陣痛，但長遠來看是好事。