港版國安法｜英美加澳聯合聲明反對立法　中國駐外大使館密集回應

中國全國人大在周四（28日）表決通過「港版國安法」後，英國、美國、加拿大及澳洲發表聯合聲明，指該法威脅香港的繁榮安定，呼籲中國政府要與香港民眾找出共同可行方案。 中國駐英國大使館、中國駐美國大使館及中國駐澳洲大使館其後陸續表態，強調香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，對聯合聲明表示強烈不滿及譴責，堅決反對並拒絕無端指責。

中國全國人大表決通過「港版國安法」。（美聯社）

中國駐英大使館在發言人談話中重申五點，分別是香港事務不容任何外國干涉、中國全國人大作出國家安全立法決定及時必要、維護國家安全是世界各國中央事權、維護國家安全是「一國兩制」的核心要義和生存基礎，以及中國全國人大決定有利於維護香港特區高度自治和香港居民的權利自由。

發言人最後稱，敦促有關國家認清香港已經回歸中國的事實，遵守不干涉他國內政的原則，尊重中國全國人大決定，停止插手香港事務，停止幹涉中國內政。

駐美大使館則在公報中指，「港版國安法」是針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。中國全國人大決定就香港國家安全立法，是從根本上保障「一國兩制」的有效實施。大使館強調，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，中國將採取必要措施予以反制。

中國多間駐外大使館都有表態中強調香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。（中新社）

至於駐澳大使館就提到，澳洲有就本國國家安全問題制定諸多法律，沒有資格質疑中國對香港的國家安全立法，並指立法「有助於確保『一國兩制』行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定，得到了包括香港同胞在內的全體中國人民的支持和擁護」。駐澳大使館最後亦重申，任何干涉中國內政的圖謀都不會得逞。

（綜合報道）