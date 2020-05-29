【兩會2020】修改多達89處　政府工作報告最終版本重提九二共識　

國務院總理李克強日前在第十三屆全國人大三次會議，讀出2020年政府工作報告時，於兩岸關係的部分強調要反對及遏制台獨，但就未有提及「九二共識」，甚至歷年政府工作報告中都會出現的「和平」二字亦都欠奉，僅稱「促進統一」。 沒有「九二共識」、「和平」的政府工作報告，被認為是大陸對台方針有所改變。惟據台灣傳媒報道，經全國人大表決通過的2020年政府工作報告最終文本，有數十處地方修改，當中包括與兩岸關係有關的部分，並已被加上「九二共識」、「和平」等表述。

李克強日前在十三屆全國人大三次會議上，讀出2020年政府工作報告。（路透社）

我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。 國務院總理李克強

台媒《聯合新聞網》引述知情人士透露，2020年政府工作報告的第20頁第二段第一行，被加上「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展」。上述修改在周四（28日）下午的十三屆全國人大三次會議閉幕會上，獲得表決通過。

經全國人大表決通過的2020年政府工作報告最終文本，據報與兩岸關係有關的部分已被加上「九二共識」、「和平」等表述。（新華社）

另一方面，政府工作報告起草組成員、國務院研究室黨組成員孫國君，於國務院新聞辦公室在周五（29日）上午舉行的吹風會上，亦有提到今年政府工作報告篇幅較往年歷縮近一半，故人大代表提出增加內容的建議亦相對較多。起草組對建議大多都予以採納，共補充修改多達89處。至於被問到兩岸關係的部分據報亦有作出調整時，孫國君就稱大陸對台工作的大政方針是明確，「報告的起草和修改也是對此的體現。」

（綜合報道）