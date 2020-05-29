【觀察】栗戰書涉台內部講話調門高　中南海強化政治攻勢

全國人大日前通過了「港版國安法」。有說法稱，香港的事解決了，接下來就輪到台灣問題了。縱觀自中共十九大以來的涉台表態，北京方面明顯加強了對台灣的政治攻勢。

中共政治局常委、中國人大常委會委員長栗戰書5月29日在《反分裂國家法》實施15周年座談會上罕見以非常嚴厲的措辭對台灣發出警吿。他批評台獨勢力誤判形勢，不斷挑釁，並用三個嚴重指「損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，破壞台海和平穩定，挑戰大陸維護國家主權和領土完整的底線」，因此必須堅決遏制打擊。

栗戰書對台獨的言論措辭可謂非常嚴厲。（AFP）

栗戰書說，無論台獨勢力使出什麼花招，都是非法無效的；無論怎麼折騰，都是徒勞的；無論如何與境外勢力勾連表演，都無法改變台灣屬於中國的歷史和法理事實。「台獨是絕路一條，以身試法必遭嚴懲」。

中共常委級別的官員說出如此「狠話」近來所少見，但這符合兩岸關係日益緊張的現實。稍早前的5月22日，總理李克強在政府工作報吿中說道，堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨，反對台獨、促進統一。相比此前歷次的政府工作報吿，今次報吿已不見「九二共識」「和平統一」，儘管後續增加這些措辭，但所釋放的信號已足夠強硬。

之所以說中南海對台灣的態度越來強硬，可從歷來涉台重大事件的表述中看出。2017年中共十九大報吿涉台部門延續早前的「堅持和平統一、一國兩制，推動兩岸關係和平發展，推進國家和平統一進程」說法。雖然其中提到堅決反對台獨，稱有意志、信心、能力挫敗分裂，但彼時台灣問題並非主要矛盾（實際為內部經濟、軍事改革正在進行中），也只是口頭警吿而已。

台灣問題的背後是中美的戰略博弈，如今美國主打台灣牌，中國也進行反制。（資料圖片/Reuters）

2019年初，中共總書記習近平在吿台灣同胞書40周年紀念會上提出「習五點」——攜手實現和平統一目標；探索「兩制」台灣方案；堅持一個中國；深化兩岸融合；增進和平統一認同——寄希望於台灣民眾能夠擁護統一。而在這喊話背後則是中美正陷入貿易戰、科技戰中，台灣問題仍未浮出水面。

及至2019年10月的十九屆四中全會，中共提出堅定推進國家和平統一進程，並「首次」出現與今次政府工作報吿類似的措辭「反對台獨，促進統一」。相比之下，2020年的政府工作報吿已刪去「推進國家和平統一進程」，表達的強硬態度較四中全會更上一個台階。但期間的變化可能與台灣蔡英文政府過度介入香港爆發的修例風波有關，同期，美國也開始主打「台灣牌」。

及至栗戰書此次強硬講話背後，中國大陸已初步完成緊急、軍事改革，民生領域實現脱貧在即，加上強力抗疫，在民眾中的支持率高企，同時，經過貿易戰、科技戰的「洗禮」，也逐漸對來自華盛頓的極限施壓實現初步的免疫。因此，面對浮出水面的台灣問題，中南海在統一認識的基礎上更有底氣放出上述狠話。

在北京看來，蔡英文與美國的交流已經逼近危險的紅線。 （台總統府）

在放狠話的同時，栗戰書在座談會上同樣喊話台灣人，呼籲要做堂堂正正的中國人，他還說，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，願意為和平統一創造空間，絕不為各種形式的台獨勢力留下任何空間。

參加座談會的，還有軍委副主席許其亮，以及中共軍委有關部門負責人。如何保障《反分裂國家法》實施，維護國家統一，軍隊是最後一道防線。近來在漸次加碼的政治攻勢外，中國人民解放軍對台灣的軍事攻勢也在不可避免地增強。擴編海軍陸戰隊、批建用於登陸作戰的兩棲艦船，均被指向將用於台海。

解放軍近年來強化針對性的登陸作戰演練。（鼎盛軍事）

面對可能的危機，習近平在5月26日出席軍方代表團會議時說，要堅持底線思維，全面加強練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情況，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全局穩定。要有底線思維就是要做好最壞打算，一旦台海局勢越過紅線，那麼「地動山搖」可能會上演。