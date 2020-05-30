【港版國安法】人民日報：霸權主義行徑嚇不倒中國人民

官媒《人民日報》再就「港版國安法」發表評論，強調香港是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，「港版國安法」是天經地義之舉，「妄圖干預香港事務、粗暴干涉中國內政的霸權主義行徑，嚇不倒中國人民，也註定不會得逞」。

評論指「港版國安法」是天經地義之舉。（新華社）

評論指，香港成為中國國家安全的一個突出風險點，與外部勢力的插手和干涉密不可分，「他們利用香港在國家安全領域的『不設防』，與香港反中亂港勢力狼狽為奸、沆瀣一氣，公然鼓吹『港獨』、『自決』、『公投』等主張，大肆鼓動毫無底線的社會攬炒、經濟攬炒、政治攬炒，企圖綁架香港前途、毀掉『一國兩制』，把香港變成反中『橋頭堡』、暴亂『大本營』、『顏色革命』輸出地，為牽制和遏制中國提供新籌碼」。

評論續指，「港版國安法」使干預香港事務和對中國進行分裂、顛覆、破壞、滲透的空間愈來愈小，「心懷叵測的外部勢力立刻坐不住了，氣急敗壞溢於言表，威脅恐嚇頻頻祭出」、「這種包藏禍心的雙重標準，只能讓人進一步看清他們『人權』、『民主』、『自由』脂粉下的醜陋嘴臉，認清他們偽善面目下搞亂香港以遏制中國發展的險惡用心」。

評論強調香港是中國的香港，沒有人比中央政府更珍愛香港，沒有人比中央政府更關心香港的繁榮穩定和香港居民的福祉，沒有人比中央政府更真心實意貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，「在中華民族走向偉大復興的新時代，倘若還有人認為通過恐嚇要挾，就能迫使中國在主權、安全等核心利益上讓步，那只能是癡心妄想、白日做夢！」

評論指沒有人比中央政府更珍愛香港，沒有人比中央政府更關心香港的繁榮穩定和香港居民的福祉。（路透社）

評論最後指，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決貫徹「一國兩制」方針，堅決反對任何外部勢力干涉香港事務，是全體中國人民的堅定決心及國家的堅強意志，「我們正告那些反中亂港的外部勢力，不要與浩蕩向前的歷史潮流作對，不要與英勇無畏的14億中國人民作對，不要與世界公義、國際法和國際關系基本準則作對，否則，迎接你們的必將是堅決的反制，等待你們的只能是可恥的失敗！」

（人民日報）