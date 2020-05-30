港版國安法｜美將取消香港特殊待遇　環時：美國無異於慢性自殺

中國全國人民代表大會日前通過「港版國安法」，美國總統特朗普（Donald Trump）在當地時間周五（29日）下午舉行記者會。他批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。 中國官媒《環球時報》對此發表題為《對華制裁結果必是美國自己愈來愈瘦》的社評，指美方「這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。

人大會議早前高票通過「港版國安法」，美方隨即公布將取消香港特殊貿易地位。（路透社）

社評稱，「特朗普宣布幾項對華打擊時，都是說將那麼做、開始那樣做。華盛頓到底往前走多遠，恐怕要算計美方自己的損失。」社評指出，香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，牽動許多美國大公司的利益，如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。

社評還稱，中國做好了最壞的準備，「美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。」又指特朗普政府把香港社會與內地社會等同對待，自會令兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾。美國將徹底失去在香港社會享有的信任和好感，後者對它的態度必將改寫。

社評又分析，中美關係變差，加上新冠疫情的衝擊，已在削弱中國家庭送孩子去美國留學的意願。美國如果把有吸引力的學校和專業向中國學生關閉，將有大量孩子放棄赴美留學計劃。至於制裁官員，社評稱，「加強對在美上市中國企業的監管，這些已經說了很久了。特朗普總統是拿它們來充數，以此增加美國社會對他的制裁措施『既有規模、又有力量』的印象。」

對於中國推出「港版國安法」，特朗普斥北京違背中英兩國在1984年所簽署的《中英聯合聲明》，形容香港不再享有自治，批評中國已將「一國兩制」，變成「一國一制」。（資料圖片/路透社）

美國決打不蔫香港，更壓不跨整個中國。說到底，華盛頓的大小王不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，再從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。 《環球時報》社評

社評最後強調，美國逆歷史潮流而動，「這裏退出，那裏制裁，只會把自己折騰得愈來愈瘦，也愈來愈虛弱」，並稱美方「這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺」。

（環球時報）