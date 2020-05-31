【史海鉤沉】香港人面對九七回歸曾有三個擔心　鄧小平如何回應

全國人大5月28日高票通過「港版國安法」，有輿論認為中央打破50年不變的承諾，正式宣告一國兩制結束。近期一篇有關港人擔心中共未來領導人會改變「一國兩制」的舊聞在網上熱傳。2007年，香港回歸中國十週年之際，香港政壇元老鍾士元接受中新社專訪時披露，他曾當面向鄧小平陳述香港人面對九七回歸有三個擔心。

鍾士元1917年出生於香港，祖籍廣東南海。他的公職生涯超過40年，曾任港英政府立法局首席非官守議員及行政局首席非官守議員，是英國統治下、香港政治地位最高的華人。

香港前途問題提出後，鍾士元穿梭於倫敦、北京之間，獲聘中國政府的港事顧問，擔任香港特區籌委會委員，香港回歸後，出任香港特區行政會議召集人。2018年，鍾士元逝世，享年101歲。

1984年6月，鍾士元和另兩位議員同事鄧蓮如、利國偉首次訪問北京，會見時任中共最高領導人鄧小平。

鍾士元曾當面向鄧小平提及三大憂慮，包括擔心京人治港、低級幹部干擾香港，以及未來領導人否定一國兩制。（資料圖片）

彼時，中英已進行過10多輪談判，並開始進入關鍵時刻，逼近9月草簽中英聯合聲明的時限。一些香港親英人士提出「三腳凳」的說法，即香港前途問題，除了中方和英方官員外，還要有所謂的香港民意代表。這種說法遭鄧小平拒絕。

鍾士元回憶會面經過：「鄧小平先生首先發言，歡迎我們以個人身份到京，願意聽取意見，但態度顯得相當強硬。他說，『中英的談判你們是清楚的，這個問題我們會和英國解決，而且這些解決不會受到任何干擾，過去所謂三腳凳，沒有三腳，只有兩腳。』」

鍾士元續稱：「至於我們的發言，首先表明支持中國1997年收回香港主權，並實行『港人治港』，50年不變。接着講述了香港人當時面對97回歸的三個主要擔心：擔心將來的港人治港，有名無實；擔心97後，中國處理香港事務的中低級幹部，將來在執行上不能落實中央的政策，處處干擾；第三，擔心將來的領導人改變現行國策，否定一個國家、兩種制度的政策，使50年不變的承諾落空。」

鄧小平回應鍾士元：「所謂香港人沒有信心，這不是香港人的真正意見。目前中英談判的內容還沒有公布，很多香港人對中央政府的政策不瞭解，他們一旦真正了解了，是會完全有信心的。」

在會見鍾士元等人的前一天，鄧小平還會見了香港工商界訪京團。鄧小平這兩次會見的談話要點，後來被整理成著名的《一個國家，兩種制度》。

1997年7月1日，中英兩國政府在香港舉行香港回歸交接儀式。（路透社）

鄧小平在談話中說，我們對香港的政策50年不變，我們說這個話是算數的。有人擔心「一個國家，兩種制度」這個政策會不會變，「我說不會變。核心的問題，決定的因素，是這個政策對不對。如果不對，就可能變。如果是對的，就變不了。」

當時，鍾士元對中新社坦承，「以今日來看，香港經受住亞洲金融風暴、禽流感、SARS（非典疫情）等考驗，一國兩制方針落實得相當好；當年的憂慮是不必要的，向鄧公反映的三個擔心都沒有發生。」