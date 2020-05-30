港版國安法｜美宣布制裁措施　胡錫進：中港關稅拉齊，吃虧是美方

因應中國全國人大表決通過「港版國安法」，美國總統特朗普（Donald Trump）周五（29日）舉行記者會，他批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並公布反制北京的方案。

當地時間5月29日下午，特朗普宣布對華新政策：制裁削弱香港自治的中港官員； 將取消香港特殊待遇； 將不再視香港為獨立關稅區；將暫停香港與美國的引渡協議，並檢視出口與簽證安排等； 取消「與中國軍方有直接聯繫」的中國研究生簽證； 檢討國務院對香港的旅遊警示；研究禁止中國公司在美上市。（美聯社）

對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進發文稱，包括香港在內的整個中國都不用怕特朗普的制裁措施，因為美國對華制裁的戰線越拉越長，但它的制裁能量和工具卻呈現強弩之末之勢，並指其宣布的所謂「強有力」措施有相當一部分屬於虛張聲勢。

胡錫進認為，「如果特朗普真要來狠的，他宣布終止中美第一階段經貿協議，甚至再增加中國產品關稅，比說什麼都硬氣。即使他宣布一個時間表，提高香港產品的關稅，甚至把香港產品的關稅與中國內地的拉齊，也算乾貨。但這些都沒有。」

他指出，美國還有5個多月大選，但經濟正是最困難的時候，包括GDP負增長，失業創記錄，此時與經濟已在恢復的中國重開貿易戰，美國缺少力氣。而且香港對美出口很有限，大部分都是美對香港出口，「一年300多億美元順差，華盛頓把香港的關稅與中國內地拉齊，香港勢必報復，吃虧的是美方。無論後者的對港直接出口還是轉口貿易，都將遭到打擊，那將對特朗普的選情造成嚴重威脅。」

全國人大會議高票通過「港版國安法」，授權人大常委會展開具體立法工作。（路透社）

胡錫進還說，到目前為止，特朗普政府放開手腳折騰，好打的、不對美國自己有重大傷害的子彈基本都打出來了，可以威脅中國的能量也釋放得差不多了，「它就是真老虎，能咬我們的也基本就是這些了。」

特朗普政府的對華政策和處理內部事物牽連在一起，在進行一場代價高昂的賭博，他們將美國國內所有深刻艱難的問題都歸咎中國，人為地把中國打造為外部大敵的結果是將美國內部所有嚴重問題固化，而不是加以解決。它最終既耽誤了解決國家內部問題，也形不成有利於美國的國際格局構建，害人害己。 胡錫進

胡錫進指，貿易戰加「香港戰役」，中國社會愈打愈有信心，新冠疫情在中美之間完全不同的控制程度尤其增加了中國承受美方打壓的資本。現在圍繞香港問題美方開始顯出了色厲內荏的跡象，它所能從內部調動的資源和在國際上構建反華統一戰線的能力都出現了隱約的「天花板」。「中國站在自己堅實的陣地上，我們看到了來犯者的疲憊，我們充滿信心，有理有利有節得恰到好處。」

（環球網）