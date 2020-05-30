【人事變動】福建省紀委書記劉學新調任上海市紀委書記

據上海市人民政府辦公廳官方微信5月30日消息，中共中央批准：劉學新任上海市委委員、常委和市紀委書記。此前，劉學新任福建省委常委、省紀委書記。今年全國兩會期間，他還擔任了福建代表團副團長。

公開簡歷顯示，劉學新1963年出生。他最早在國家計委工作，之後調往國務院辦公廳，先後擔任二秘、一秘、副局級秘書。

2001年，38歲的劉學新在貴州省政府掛職，出任省政府辦公廳黨組成員、省政府副秘書長（正廳局級）。

2003年，劉學新調往海關系統任職，歷任海關總署加貿司副司長（正廳局級），天津海關黨組副書記、副關長，海關總署辦公廳副主任、國家口岸管理辦公室副主任，海關總署人事教育司司長。

2016年3月，劉學新調往紀檢監察系統，出任中央紀委第九紀檢監察室主任。同年10月，他「空降」福建，出任福建省委常委、省紀委書記。

劉學新曾任職海關系統。（網上圖片）

劉學新是今年兩會結束後首位調整的副部級干部。

今年全國人代會召開前一天，5月21日，十三屆全國人大三次會議福建代表團在京成立。代表團推選於偉國為團長，唐登傑、劉學新、張廣敏、鄧力平為副團長。兩會剛閉幕，劉學新即前往上海履新。

今年2月，時任上海市委常委、市紀委書記、市監委主任廖國勛調任上海市委副書記，並於次月出任市委政法委書記。之後的這兩個月，上海市紀委書記的崗位一直空缺。

目前擔任福建省委常委、省紀委書記的是李仰哲。李仰哲1962年出生，曾在中華全國供銷合作總社、原國家經貿委、國家發改委、國家節能中心、國家能源局等單位任職。2017年4月，李仰哲出任中央紀委駐商務部紀檢組組長、商務部黨組成員。

機構改革後，李仰哲的職務調整為中央紀委國家監委駐商務部紀檢監察組組長、黨組成員。

5月20日，李仰哲首次以福建省委常委、省紀委書記的身份亮相。（網上圖片）

五省市紀委書記調整

據內地公眾號「政知圈」報道，今年以來已有江西、黑龍江、江蘇、福建和上海五個省市的紀委書記進行了調整。其中江西、黑龍江、福建三省的紀委書記為中央空降，其餘兩人為跨省調任。

3月13日，馬森述任江西省委常委、省紀委書記。他也是今年第一位履新的省級紀委書記，此前曾擔任國務院法制辦公室信息中心主任，中央紀委法規室主任，中央紀委國家監委法規室主任，中央巡視組副部級巡視專員等職。

3月25日，張巍任黑龍江省委常委、省紀委書記。此前，他曾擔任最高檢政治部辦公室主任、政治部副主任，中央紀委第六紀檢監察室主任，中央紀委國家監委五室主任，中央紀委國家監委駐國家發改委紀檢監察組組長等職。

3月27日，王常松任江蘇省委委員、常委和省紀委書記。他曾在審計署工作過24年，於2010年作為中組部組織中央至地方交流的66名廳級干部之一調任吉林，先後擔任松原市委書記、吉林省高院院長等職，後於2016年6月跨省出任黑龍江省委常委、省紀委書記，2018年1月當選省監察委主任。

5月20日，李仰哲首次以福建省委常委、省紀委書記的身份亮相。

此外，隨著劉學新履新上海市委常委、市紀委書記，目前全國31省份的紀委書記均已到位。

值得注意的是，其中有6人不是十九屆中央紀委委員，分別是黑龍江省紀委書記張巍、江西省紀委書記馬森述、河北省紀委書記劉爽、吉林省紀委書記張忠、西藏自治區紀委書記王衛東和新疆維吾爾自治區紀委書記楊鑫。

（公眾號「政知圈」）