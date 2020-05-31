新冠肺炎｜鍾南山：中國5款疫苗進入二期臨床試驗　料年底可應急

中國工程院院士鍾南山29日（上周五）接受內媒採訪時表示，目前中國在疫苗的研發方面走在全世界第一方陣（意指走在前沿）中，已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。

鍾南山表示，目前中國已有5款疫苗進入了二期臨床試驗，估計可在今年底解決一些應急情況。（資料圖片）

鍾南山表示，「不管是RNA疫苗還是全病毒滅活疫苗，現在我們有5款已經走到了二期臨床試驗，我們的速度一點都不慢。當然，疫苗的研發還是需要相當長的時間，一個非常高效的疫苗要通過比較選擇，因此時間會比較長。但我覺得，按照目前的進程，到今年年底，對一些應急的（情況）應該是完全可以解決的。」

據早前報道，國際著名醫學期刊《刺針》（The Lancet）日前發表中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊，所研發的重組新冠病毒（腺病毒載體Ad5-nCoV）疫苗一期人體臨床試驗結果，是全球首個新冠疫苗的人體臨床數據報告。

報告指出疫苗是安全、耐受性良好，能夠在人類中產生針對新型冠狀病毒的免疫應答，108個志願者全部都有顯著的細胞免疫反應。最終結果將在6個月內進行評估，但仍需要進一步的試驗，以確定免疫反應是否能有效預防病毒感染。

（綜合報道）