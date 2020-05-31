習近平《求是》刊文：關於全面建成小康社會補短板問題

據新華社報道，中共黨刊《求是》1日（周一）將發表中共總書記習近平的文章《關於全面建成小康社會補短板問題》。

文章強調，中共十八大以來，中共把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標，攻堅克難，砥礪前行，全面建成小康社會取得歷史性成就。自改革開放之初黨中央提出小康社會的戰略構想以來，經過幾代人一以貫之、接續奮鬥，總體而言，中國已經基本實現全面建成小康社會目標，成效比當初預期的還要好。作出這個重要判斷，是有充分依據的。國際社會普遍讚賞中國發展成就。

文章強調，全面建成小康社會牽涉到方方面面，但補短板是硬任務。（新華社）

文章指出，目前，全面建成小康社會也有一些短板，必須加快補上。要聚焦短板弱項，實施精準攻堅。工作中要把握好以下幾個關係。一是把握好整體目標和個體目標的關係。全面建成小康社會是國家整體目標，中國發展不平衡，城鄉、區域、人群之間存在收入差距是正常的，全面小康不是平均主義。二是把握好絕對標準和相對標準的關係。三是把握好定量分析和定性判斷的關係。衡量全面小康社會建成與否，既要看量化指標，也要充分考慮人民群眾的實際生活狀態和現實獲得感。在科學評估進展狀況的基礎上，要對全面建成小康社會存在的突出短板和必須完成的硬任務進行認真梳理。從人群看，主要是老弱病殘貧困人口；從區域看，主要是深度貧困地區；從領域看，主要是生態環境、公共服務、基礎設施等方面短板明顯。

文章指出，要集中優勢兵力打殲滅戰。一是要全面完成脫貧攻堅任務。二是要解決好重點地區環境污染突出問題。三是要加快民生領域工作推進。四是要健全社保兜底機制。

文章強調，全面建成小康社會牽涉到方方面面，但補短板是硬任務。各級黨委和政府要認真履行主體責任，各級領導幹部要咬定目標、真抓實幹，團結帶領廣大人民群眾不懈奮鬥。各地發展水平有差異，全面建成小康社會收官階段的工作也應各有側重。要引導全社會正確認識全面建成小康社會目標，客觀真實反映仍存在的短板和不足，形成良好預期，堅定發展信心。我們既要為全面建成小康社會跑好「最後一公里」，又要乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，實現「兩個一百年」奮鬥目標有機銜接。