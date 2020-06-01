新冠肺炎│特朗普「退群」世衛　央視：美國將變成地球上孤家寡人

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日批評中國隱瞞新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。他又指出，世衞受到中國完全控制，未能對疫情作足夠回應。特朗普宣布要中止與世界衛生組織（WHO）的關係，讓美國「退會」，並將資金投入到其他組織。

對此央視《新聞聯播》5月31日播發國際銳評《美國政客「退群」世衛的行徑是損人害己的自殘！》。

央視《新聞聯播》5月31日播發國際銳評《美國政客「退群」世衛的行徑是損人害己的自殘！》。（央視截圖）

銳評指出，「不合吾意就退群」是美國政府近年來在國際社會的一貫套路。如今，在全球合作抗疫最吃勁的時候，美方日前竟然以世衛組織「拒絕執行美方所要求的改革」為由，宣布美國將終止與世衛組織的關係，並將向該組織繳納的會費調配至別處。這一自殘式的霸道做法與單邊行徑，遭到國際社會強烈譴責。

銳評認為，作為全球公共衛生安全領域最權威、最專業的國際機構，世衛組織在協調各國應對新冠肺炎疫情方面發揮了不可替代的作用。世衛組織的努力和貢獻得到了國際社會普遍讚賞。也正因如此，在美國單方面宣布將退出世衛組織後，國際社會紛紛批評美國政客這一任性決定將損害全球公共衛生利益。

特朗普29日在記者會批評中國隱滿新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。他表示，美國會終止與世衞的關係。

銳評說，美國一些眼中只有股票與選票的政客，把「許諾、甩鍋、威脅」作為抗疫三部曲，把敢於直言、尊崇科學的世衛組織當作泄憤「甩鍋」的一個靶子，連蒙帶詐，將自身政治私利凌駕於國際抗疫合作大局之上，離群索居、自命不凡，已經成為不折不扣的國際抗疫戰線「害群之馬」。美國政府逆流而動的決定也將把美國進一步推向孤立，變成這個地球上貨真價實的孤家寡人。

銳評最後指出，全球合作的潮流浩浩蕩蕩，世衛組織並不會因為美國的退出而停止運轉。但美國民眾的生命則會因美國政客瘋狂、短視、自私的決定而面臨更大的危險。這一點，那些滿嘴「人權」的美國政客，難道視而不見嗎 ？

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月31日下午7時32分，美國新冠肺炎確診個案累計177萬384宗；死亡個案累計10萬3781宗。是全球確診和死亡病例最多的國家。