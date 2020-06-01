新冠肺炎｜人民日報「鐘聲」：美國退出世衛害人害己　無非為卸責

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日（上周五）批評中國隱瞞新型冠狀病毒肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。他又指出，世衛組織受到中國完全控制，未能對疫情作足夠回應。特朗普宣布要中止與世衛組織的關係，讓美國「退會」，並將資金投入到其他組織。 中國官媒《人民日報》6月1日（周一）在國際專欄「鐘聲」發表文章，批評美國此舉既是為了把抗疫不力的責任轉嫁世衛組織，同時也暴露了美國對國際組織的霸道行為。

美國總統特朗普宣布要中止與世衛組織的關係，讓美國「退會」，並將資金投入到其他組織。（資料圖片）

文章題為「退出世衛，害人害己」，表示疫情仍在全球蔓延，挽救病患是當下頭等大事，合作抗疫是各國共同要務。但是，美方卻公然背棄自身國際義務，選擇站到了公理和常識的對立面。他們製造單邊主義之害、霸凌行徑之禍的慾望仍然如此強烈，令人不齒。

文章又稱，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織在譚德塞總幹事帶領下，積極履行自身職責，數千名工作人員日夜奮戰在國際抗疫第一線，奮力推動國際抗疫合作，發揮了重要協調作用，得到國際社會普遍認可和高度評價。而美國一些政客置人民生命安全於不顧，決意終止同世衛組織的關係，無非就是為了「甩鍋」卸責，為了政治私利矇騙豪賭。

文章稱，越來越多的人清晰地看到，美國一些政客寧肯扯掉自己的民主人權遮羞布，寧肯破壞有利於維護各國人民健康福祉的國際規則和國際秩序，也不願實實在在為本國疫情防控、衛生治理負起責任，更不要說國際人道主義擔當。

文章最後指，支持世衛組織履職盡責就是支持國際抗疫合作、支持挽救生命、就是對生命權這一基本人權最大的尊重；反之，單邊主義、甩鍋避責就是對生命的漠視、對人道主義的挑戰、對生命權這一基本人權的侵犯。文章奉勸美方：執意損害全球抗疫合作的任何行徑，到頭來只能是害人害己。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月1日上午7時32分，美國新增18,378宗確診個案，累計增至1,788,762個；死亡個案增加575宗，累計增至143,356個。痊癒個案為444,758個。美國已有逾169萬人接受檢測。

（綜合報道）