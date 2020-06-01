美國示威｜胡錫進：中國網民一點都不同情美國當下困境

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法死亡事件，引發全國多個地方示威。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨日（31日）發文稱，美國各地的示威就像一面鏡子，照出了美國政客們的無恥與無賴，也折射美國深層次的政治失調和價值混亂。他又指，中國網民一點都不同情美國當下困境。

非裔漢因警方過度暴力執法致死，導致美國多處發生示威或騷亂：

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胡錫進指，美國原本就是一個種族歧視嚴重、各種權力都在鐫刻不平等的國家，經濟發展比較好時，社會有調和這些矛盾的更多餘力，而一旦出現某種大面積的危機，底層社會就要分攤絕大部分痛苦，「社會上就像布滿乾柴，說不定哪個火星子就會點燃燎原之火。」

他指出，世界上所有地方的騷亂如果搞大，都會與最初的導火索「脫鉤」，這是規律。並以香港的反修例風波為例，「修例的建議後來被香港特區政府正式取消，那些示威者卻繼續鬧，提出所謂『五大訴求，缺一不可』。但是美國政府和國會，也包括英國的就是支持那些與最初原因已經毫無關係的越來越瘋狂的暴力示威活動，還公開讚揚它們是『一道美麗風景線』」

胡錫進還諷刺道，這道「風景線」如此迅速地延伸到美國，美國的政客們現在已經可以從自家窗戶直接用手機拍「風景」。

他又指，燒警察局、砸店鋪、封鎖道路、攻擊警察、破壞公共設施，「美國各地發生的這一切多像是香港的暴徒們潛入那些城市親手幹的。」美國各地的示威就像一面鏡子，照出了美國政客們的無恥與無賴，也折射了美國這個國家深層次的政治失調和價值混亂。一些幾十年前的老問題至今沒有得到任何解決，甚至連這方面的努力都沒有發生。「今天的美國完全在吃祖輩們積累下來的政治老本，這一代美國政治精英可以說是好吃懶做卻又趾高氣昂的『啃老族』。」

胡錫進在文末寫道，中國網民一點都不同情美國當下的困境，大家的這種情緒完全是對美國惡毒插手香港事務的報復。「特朗普總統不是星期五剛剛宣布因為香港的事情制裁中國嗎？現在美國自己亂了，看看他們想要製裁誰。」