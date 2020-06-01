河南黑幫大佬斂財6億擁四座奢華園林　曾毆打幹部用車圍堵國土局

2018年，河南許昌警方破獲一個以56歲男子柴長安為首的涉黑組織，涉案成員66人，涉案資產達6.3億元（人民幣，下同）。 近日當地法院對柴長安一審公開宣判，柴長安被判處無期徒刑，所涉罪名包括組織、領導、參加黑社會性質組織罪等。 內媒《新京報》1日（周一）報道指，柴長安曾因率眾衝擊國土資源局、率眾圍堵客運站三日、在鎮黨委書記辦公室打罵鄉鎮幹部等事跡而聞名當地。

柴長安在鄢陵縣的園林非常奢華。（《新京報》）

報道指，在河南許昌鄢陵，以園林生意起家的柴長安在十幾年間開了20多家公司，身家數億，被當地人所熟知。柴長安在當地擁有四座園林，其中最為知名的一座名為「中道臨」。一位去過該園林的人回憶，園內有一棟四合院，還有人工湖、亭閣、觀音像。柴長安在園林裡的辦公室裝潢豪華，全套紅木家具，陳設著古董花瓶、象牙、犀牛角等物品。

判決書顯示，2014年3月，為催收高利貸，在中道臨園林內，柴長安及手下採用恐嚇、威脅、毆打、拘禁等手段，強迫一名老闆轉讓皮具公司。柴長安被捕後後，手下兩人還從中道臨園林內轉移出250發小口徑步槍彈。

柴長安在鄢陵暴得大名，源於2010年7月率眾圍堵鄢陵縣陵南客運站。當時，柴長安朋友的小孩在客運站內被撞身亡，儘管公安機關已介入調查，柴長安當天就帶著數十人把客運站兩個門鎖上，打砸調度室，圍堵三天，導致客運站無法正常運營。最終，客運站賠償柴長安的朋友69萬元了事。

柴長安在鄢陵新區開發的東方威尼斯小區。（《新京報》）

放高利貸抵工程款 用白酒和月餅抵帳

報道又指，柴長安成立公司涉足房地產，並在鄢陵新區開發住宅區。住宅區其後被曝光拖欠農民工工資，柴長安領著四五十個帶著鋼管的人，還牽著兩條藏獒，連打帶威脅把農民工趕出工地。為了解決農民工工資，當地政府墊付了1000千多萬。

柴長安往往以向施工方放高利貸的形式來付款。例如柴長安欠其中一個施工方600萬工程款，柴長安卻提出放高利貸給施工方，以高利貸抵工程款。最終柴長安只需付570萬元，30萬成為了高利貸的「利息」。柴長安有時甚至用白酒、月餅、化妝品來抵帳。一名水泥供應商表示，柴長安指使手下人提出，用白酒抵帳，「市場價270元一箱的白酒，抵債2000元」。這名供應商說，有同樣遭遇的人還有近20人，被抵債的款項超過50萬元。

2015年，當地有企業拉橫幅抗議柴長安勒索。（《新京報》）

肆意毆打他人 帶人圍堵國土局

柴長安曾多次動輒出手打人，受害者甚至包括政府官員。例如在2018年1月，在鄢陵縣陳化店鎮黨委書記的辦公室，柴長安對陳化店鎮幹部兼陳化店社區支部書記進行辱罵、毆打。柴長安更曾三次衝擊當地國土資源局拍賣會場，並用多輛房車堵住國土資源局的大門。曾參與拍賣的一家公司負責人解釋，柴長安之所以阻撓拍賣會，是為了勒索外地公司，最終這家企業付了柴長安120萬。

柴長安及其手下註冊成立了20餘家公司，涉及園林、馬場、房地產等多個行業。圖為柴長安在鄢陵縣因修建高鐵而荒廢的馬場。（《新京報》）

此外，2015年，柴長安團伙還以一個園林綠化公司的名義虛構購銷合同，偽造資產負債表、利潤表、現金流量，騙取河南某農商行2590萬元貸款，貸款到期後拒不歸還本金及利息。

2016年，當地一段道路即將擴建，並佔用柴長安的四個園林。柴長安得知這一消息後，安排手下員工在園林內偷栽、搶栽樹木，騙取補償款1100餘萬元。其後時任鄢陵縣柏梁鎮黨委副書記陳學兵以縱容黑社會性質組織罪被提起公訴。法院認定陳學兵縱容被徵遷園林內偷栽、搶栽苗木，並授意評估公司按照「就高不就低」的標準進行評估，致使柴長安獲取高額賠償款。

近日當地法院對柴長安一審公開宣判，柴長安被判處無期徒刑，所涉罪名包括組織、領導、參加黑社會性質組織罪等。（《新京報》）

2020年4月28日，許昌中院對柴長安涉黑組織52人一審公開宣判。柴長安被判處無期徒刑，所涉罪名包括組織、領導、參加黑社會性質組織罪、聚眾衝擊國家機關罪、聚眾鬥毆罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪、妨害公務罪等，其餘51名被告人被判處22年至1年不等的有期徒刑。目前柴長安及部分被告人已提起上訴。

（《新京報》）