【新冠肺炎】張文宏​：因外國疫情嚴重　秋冬肯定會有第二波爆發

新冠肺炎疫情持續，5月31日（周日），復旦大學附屬華山醫院感染科主任、復旦大學上海醫學院內科學系主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏教授表示，因為外國疫情仍舊比較嚴重，秋冬季節時發生第二波疫情是肯定的，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。 張文宏又建議學校，課桌要盡量保持一米間距，做到教室常通風，上體育課的時候不必佩戴口罩。

近日各地開始陸續復課，學校加強防疫措施以防止學生受感染：

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張文宏接受央視新聞採訪時解答各種有關新冠肺炎疫情的問題。近日各地開始陸續復課，他表示，課桌要盡量保持一米間距，做到教室常通風，聚集的時候大家戴口罩。他又指，在課室裏，學生戴一個外科口罩就可以，不需要佩戴N95口罩。上體育課的時候，學生間距拉大，此時再佩戴口罩，就是防護過度，對學童身心健康不利。張文宏又稱，每年開學以後，班級都會有發燒的人，是非常正常的現象，不必引起恐慌。

張文宏稱，因為外國疫情仍舊比較嚴重，秋冬季節時發生第二波疫情是肯定的，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。但他指出，只要做好基本的防護，就不必要過度的擔憂。內地建立閉環的疫情防控體系已經非常完整，為輸入性疫情做了準備。未來，疫情防控做好常態化的管理，病毒或許還會與人共存一年、兩年，但對日常生活影響是非常小的。

張文宏表示，因為外國疫情仍舊比較嚴重，秋冬季節時發生第二波疫情是肯定的，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。（網絡圖片）

內地早前宣布今年高考將會延期一個月，改為7月7日及8日舉行。張文宏建議，考生每天要保證攝入等同於3到4個雞蛋的蛋白質攝入量，除了雞蛋，雞鴨魚肉都能提供優質蛋白質。此外，還要保證食材的多樣性，一天食品種類要有10種-12種，一周內要攝入25種以上的食材。

（綜合報道）