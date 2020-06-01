李克強稱中國6億人月入僅千元　官媒引專家解畫：包括無就業人口

5月28日全國人大會議閉幕，國務院總理李克強按照慣例在會後接受中外記者的訪問。在接受《人民日報》記者提問時，李克強稱「（中國）有6億人每個月的收入也就1000元（人民幣，下同）」。今年正值是中國「脫貧攻堅」、「全面小康」的目標之年，其言論一時之間引起輿論熱議。 由國務院主辦的內地官媒《經濟日報》（中國經濟網）今日引述專家解析李克強的言論。就「有6億人每個月收入1000元」之說，專家稱這部分居民的收入有高有低，而且包括無就業、無收入人口。

李實表示，據有關數據推算，全國大約有6億人的平均月收入為1000元左右，相當於6億人的平均年收入為12000元左右。（網上圖片）

北京師範大學經濟與工商管理學院教授、中國收入分配研究院執行院長李實表示，據有關數據推算，全國大約有6億人的平均月收入為1000元左右，相當於6億人的平均年收入為12000元左右。要理解這一情況，關鍵是把握這部分居民的收入「有高有低」。「6億人的平均月收入為1000元左右，是對6億人這個群體總體而言的，這就意味著6億人中有收入高於1000元的，也有低於1000元的，並不是這6億人的月收入都低於1000元或都高於1000元。」

他指出，這充分說明中國作為世界上最大的發展中國家，發展的不平衡不充分特徵較為明顯，14億人口中有為數不少的居民收入仍需要提高，提高居民收入水平十分重要，任重而道遠。

月28日兩會閉幕，國務院總理李克強按照慣例在會後接受中外記者的訪問。在接受《人民日報》記者提問時，李克強稱「（中國）有6億人每個月的收入也就1000元」。（新華社）

李實又說明道，從構成情況看，這6億人不僅包括在就業、有收入的人口，也包括無就業、無收入的人口，如老人、兒童、學生等被贍養人口。因此，這6億人中會有一部分居民月收入要比1000元高一些，甚至高出相當幅度，也會有一部分人月收入要比1000元低一些，甚至低出相當幅度。在利用這一數據時，​​認清這一群體的人口構成對正確認識數據反映的現象十分重要。

李實續指，在觀察居民收入時，需要把居民家庭各項收入都包括進來，不能僅僅理解為工資收入。