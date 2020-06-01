【美國示威】美國多州出動國民警衛隊　中國專家：顯示局勢已失控

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，在美國民間引起激烈反響，演變成大規模示威。美國15個州和哥倫比亞特區已部署約5000名國民警衛隊士兵應對。 對此，有中國專家直指，出動美國國民警衛隊，說明局勢已經失控。

中國社會科學院美國所所長倪峰在接受內媒採訪時表示，在美國，警察主要負責普通的治安以及刑事犯罪。與警察不同，美國國民警衛隊等於是一種武裝力量，它不僅擁有治安裝備，還有很多軍隊的裝備。

倪峰表示，動用美國國民警衛隊的情況在美國很常見，「美國歷史上出動國民警衛隊的記錄多了去了。」但他同時也認為，目前全美多達十幾個州宣布啟動國民警衛隊的情況並不多見，「一般都是單個的州宣布啟動。」

「等到國民警衛隊出動，說明局面已經失控。」倪峰說，一般而言，在騷亂發展到比較嚴重的程度，警力都難以制止的情況下，美國就會出動國民警衛隊。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東也持相同觀點，他認為美國多州宣布出動國民警衛隊一方面跟當前的騷亂、失序狀態有關。另一方面也與美國對內動用武裝力量的門檻過低、頻率過高有關。

疫情與種族衝突不滿疊加

上海復旦大學中國研究院研究員陳平5月31日發文稱，這是他40年來，從未見過如此規模的全美動亂。

對於美國出現這樣的局面，倪峰認為，這跟美國的新冠肺炎疫情與種族衝突疊加有關。新冠肺炎疫情以來，美國失業率創了歷史新高。「這個時候民眾都有很多的不滿，而弗洛伊德事件把這些不滿都調動起來了。」