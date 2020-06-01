【港版國安法】特朗普研取消對港特別待遇　中國外交部斥損人害己

全國人民代表大會上周通過「港版國安法」有關決定，日後將立法並引入《基本法》附件三直接在香港實施。美國總統特朗普當地時間5月29日下午舉行記者會，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。 對此，中國外交部發言人趙立堅今日（1日）在例行記者會上表示，美方領導人對中方的種種指責完全罔顧事實，所宣布的措施嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己，中方對此堅決反對。

趙立堅還表示，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，全國人大就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，是全國人大行使中國憲法賦予的權力，目的是彌補香港在國家安全立法方面的缺失，以便更好地貫徹「一國兩制」，維護香港長期穩定繁榮。任何外國對此都無權干涉，也不應干涉。

當地時間5月29日下午，特朗普宣布對華新政策，當中包括將取消對港特殊待遇、將不再視香港為獨立關稅區等。（美聯社）

趙立堅強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力違法干預香港事務的決心堅定不移。美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，注定要失敗。

指美方泛化國家安全概念

趙立堅又指，中美經貿和教育領域合作的本質是互利共贏。一個時期以來，美方泛化國家安全概念，以莫須有的理由惡意打壓中國企業。現在又威脅調查在美上市的中國企業，並出台措施限制中國留學人員赴美簽證。上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望。必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。

他表示，中美合則兩利，鬥則俱傷。中方致力於同美方一道努力，發展不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的關係。同時中方將堅定捍衛自身主權安全、發展利益。美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊。美方阻擋中國發展壯大的圖謀注定不會得逞。中方敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維和意識形態偏見。慎重妥善處理有關問題，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

（中國外交部）