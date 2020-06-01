20年爭論未休的「愛情控吿」　台灣人為何放不下「通姦罪」？

通姦除罪化在台灣推行不易，台灣社會對廢除通姦罪並未形成共識，依據2016年台灣法務部民調顯示，反對廢除通姦罪者為85%。2017年司法改革國是會議做出「通姦除罪化」的分組決議，但台灣法務部不論是舉辦公聽會、問卷調查，都可以感受到巨大的民意在支持用刑法「懲罰」小三小王的「通姦罪」，台灣社會究竟為何對「通姦罪」有這麼深的執着?

5月29日下午4點，台灣大法官宣吿俗稱「 通姦罪」的《刑法》第239條違憲。（中央社）

通姦除罪化阻力大過同婚

而通姦除罪化的訴求，自1990年代起開始由婦女團體提出，多年的宣傳下令法務部於2013舉辦公聽會聽取各界訴求；但是與同性婚姻不同，台灣民間普遍反對通姦除罪化。

2017年民間團體的財團法人台灣民意基金會，同樣做過「通姦罪廢除」的民意調查，僅10%的人表示非常同意，16%的人還算同意，25.1%不太同意，44.3%一點也不同意，4.6%沒意見；等同約有26%的人支持通姦除罪化，但也有高達69%的人反對。因此法務部多年來也以「通姦除罪化沒有社會共識」為由拒絕做出承諾。

台灣在性別權益上相對進步，卻對通姦罪遲遲不肯放手，其實呈現了「推力」與「拉力」的不同。正因為通姦罪「已經存在」，要將已經存在的法律廢除，其實遠比訂立新的法律還困難。訂立新法律以繞過原有法律的規範，其實是一種相對方便的做法，同性婚姻立法便是如此。

台灣對同性婚姻的支持率其實相當高。（婚姻平權大平台供圖）

另一方面來說，便是「基數」的問題。保守來說，以同性戀人數佔總人口3%來計算（實際上依年代與社會而有所不同），台灣便有超過60萬的同性戀，2019時的台北同志遊行已超過20萬人參加，這個數量已達到不可忽視，也容易引至社會的同情。

相對來說，每年因通姦罪被起訴的人數，僅約在600人以下，亦即台灣總人口的0.0025%，且是因為「犯了錯」，不容易引起社會的注意。通姦與同性婚姻不同的是，除了宗教的理由外，同性戀在傳統華人文化中沒有特別的錯誤可言；但是通姦卻是在華人傳統文化中極為看重的「罪行」。

亦即，傳統上沒有同性婚姻，這是正確的；但是讓同性婚姻成立後，原本的婚姻並未受到影響。相對的，傳統上已經有通姦罪，如果讓通姦罪除罪化，會不會讓原本的婚姻更容易受到傷害？這就是「推力」與「拉力」的差別。

維護傳統家庭價值

其實不管是同性婚姻與通姦除罪化兩者的反對方，大多都訴求「維護傳統家庭價值」以獲得正當性。

2019年12月底，知名文青歌手陳綺貞被周刊爆料與有婦之夫交往，曝光後儘管立刻切割不知情，但原配揚言要提吿通姦罪。這是一個典型的「正宮捍衛自己權利提吿小三」的情節。

但細究起來，到底是捍衛何種權利？長期於晚晴婦女協會擔任義務律師的紀冠伶律師表示，對許多家庭主婦來說，丈夫就是他們的「天」，有一天發現這個「天」不見了，那就是「天崩地裂」，整個生活都被改變。

晚晴婦女協會擔任義務律師的紀冠伶律師。

傳統華人家庭視為一個整體，勸和不勸離，在這種脈絡下維護家庭完整為第一要務，把家庭失和乃至通姦的責任外推給第三者，讓第三者因為「犯罪」而消失，從而繼續維護原本的兩人婚姻──通姦罪因此成為社會中民意支持的「必要之惡」。

世界上許多國家原本只罰女性或男性（印度的通姦罪只罰「未得到丈夫同意與妻子性交的男子」，其實是將女性視為男性財產的做法），或是在實務上較常起訴女性，在現代社會招致男女不平等的批評之後，往往是直接將通姦罪除罪化。

台灣其實於20世紀初原本的通姦罪只罰有夫之婦，亦曾招致批評，後面索性修改為男女都罰，亦是遵循「以國家強制力嚇阻婚姻不被破壞」的文化脈絡；導致原本普遍被女性團體批評的通姦罪，最終成為原配的一種武器，反而起到維護家庭文化中原配女性發言權的一種重要手段；也就是在傳統男主外、女主內的家庭分工，導致女方經濟弱勢的狀況中，原配女性能夠據以尋求國家力量支持的重要依據。

正由於婚姻是由法律保障的，內中包含了許多權利與義務，沒有經濟基礎的一方更特別需要國家法律的保障了。

通姦題材是創作的熱門選擇，圖為不倫韓劇《平日下午三點的戀人》劇照。（《平日下午三點的戀人》劇照）

通姦罪無法維繫婚姻

紀冠伶表示，通姦罪固然可以當作嚇阻的手段，讓一些可能原本心存僥倖的配偶不敢「以身犯險」；但是對於「已經」在外遇的配偶來說，通姦罪很難說有什麼繼續維護婚姻的作用在。

紀冠伶舉例表示，遇到丈夫疑似外遇而來求助法律意見的妻子，她總會先詢問：「要不要離婚？」若肯定要離婚，通姦罪作為一種手段才有考慮的價值；若妻子不願意離婚，會建議其他作法。

因為在實務上發生過，妻子以提吿通姦罪做為威脅丈夫認錯道歉、離開第三者並繼續維持婚姻的手段，但是沒過多久丈夫又開始另一段外遇，只不過這一次丈夫更加小心，不留下任何可供追蹤的證據。

通姦罪固然可以當作嚇阻的手段，讓一些可能原本心存僥倖的配偶不敢「以身犯險」；但是對於「已經」在外遇的配偶來說，通姦罪很難說有什麼繼續維護婚姻的作用在。（示意圖片／視覺中國）

因此紀冠伶認為，一旦外遇發生，其實就代表婚姻出現問題，強硬以法律手段維持婚姻，對被外遇的一方來說又何嘗不是折磨。尤其世界上大多已廢除通姦罪，配偶大可以去外國尋找小三，台商在中國大陸包二奶的「事迹」就在過去數十年間廣為流傳。

到頭來，也許應該重新思考「婚姻」的意義。假如將婚姻當作是「提升階級」的跳板、維護自身經濟身分地位的手段，那麼當然是窮盡一切手段也要繼續維護婚姻。但難道婚姻本身的價值就僅止於此？

「婚姻不應該靠法律來維持，也沒辦法靠法律來維持。」紀冠伶說：「通姦罪真正的作用就是恐嚇那些蠢蠢欲動的人，但對已經踏出去了人來說，那是沒有用的。 」