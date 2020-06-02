港版國安法｜人民日報「鐘聲」：美國制裁成癮　霸道成性

全國人民代表大會上周通過「港版國安法」有關決定，日後將立法並引入《基本法》附件三直接在香港實施。美國總統特朗普當地時間5月29日下午舉行記者會，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。 中國官媒《人民日報》6月2日（周二）在國際專欄「鐘聲」發表文章，指美國一些政客不甘心看到香港長期穩定發展，挖空心思羅織各種莫須有的罪名，威脅對香港實施制裁。

5月28日十三屆全國人大三次會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」有關決定，日後將立法並引入《基本法》附件三直接在香港實施。（新華社）

文章題為《制裁成癮，霸道成性》，表示美方出台措施限制中國留學人員赴美簽證，又威脅調查在美上市的中國企業，上述做法嚴重違背市場競爭原則，完全違背中美兩國人民開展友好交流的願望，必將進一步損害中美經貿關係和兩國關係的社會基礎。美國一些政客的頭腦裡根本就沒有什麼國際道義和外交公理，只有「合則用、不合則棄」的市儈心態和卑劣手段。

文章稱，在處理國際事務時，美方一貫抱著唯我獨尊的霸權心態，倚仗本國的某些優勢，動輒對他國實施單邊制裁，毫無國際規則意識可言，已成為影響正常國際秩序的破壞性因素。

文章稱，當今世界，早已不是美國一些政客所想像的、按照零和博弈邏輯運轉的樣子。國際體系自有規則和公義，今天的世界已經不可能輕易被美國的霸權意志所左右。近年來，美國外交屢屢上演「極限施壓」，耍弄種種「退群」、「斷供」手段，但沒有哪個國家和國際組織會真正向美方屈服，反倒是美國的國際信譽和影響力不斷被銷蝕。此次美方對華威脅制裁，也引發了國際社會的齊聲譴責。

文章最後稱，在新冠肺炎疫情給各國帶來前所未有的公共衛生和經濟發展挑戰的當下，中美合作對於全球共克時艱的重要性更加凸顯，美方理應選擇同中方加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

（《人民日報》）