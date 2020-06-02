中美走向長期對抗　陸學者：華府須恪守「一中原則」以避免戰爭

從中美貿易戰，到今日的新冠肺炎疫情，中美關係不斷走下坡，進入長期戰略對抗，外界擔心中美關係一旦失控，世界秩序將更加混亂。 對此，北京大學國際關係學院教授王緝思指出，處理今天的中美關係，應堅守「和平處理分歧、保持經貿合作、維護人文交流」等三條底線，其中為避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的「一個中國原則」，不能支持「台獨」。

王緝思認為，中美高科技領域合作脱鈎已成事實，但全面脱鈎是不可能做到的，中美需維持一定程度經貿合作。（全球化智庫（CCG）供圖）

北京大學國際關係學院教授、清華大學國際戰略與安全研究中心學術委員王緝思於6月2日在環球時報刊文指出，中美兩國都有一些評論家注意到，雙邊關係正像「自由落體」一樣急速跌落。世界輿論擔心，中美關係一旦失控，新冠疫情之後全球經濟的復甦將更加困難，軍備競賽和地緣政治衝突必將加劇，世界秩序將更加混亂，一些意想不到的災難也會迎面而來。他強調，這絕非危言聳聽。

他認為，「中美關係越困難，越需要我們確立底線思維」。2014年前後，中國官方多次指出「戰略互信、經貿合作、人文交流」是支撐中美關係大廈的三大支柱，缺一不可。據此，處理今天的中美關係，也應堅守三條底線。

第一是無論兩國分歧有多麼嚴重，都必須通過和平的方式去處理，不能訴諸戰爭。雖然中美建立真正的戰略互信，在現階段是奢望，但最起碼應當使對方相信，己方絕不想主動挑起戰爭。這包括網絡戰、太空戰等非常規戰爭。

王緝思指出，毋庸諱言，中美兩國軍隊都在準備打仗，而且近年來都以對方為主要假想敵，這一動向會持續相當長時間。為了避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的一個中國原則，不能支持「台獨」。兩國應當同其他相關國家共同努力，實現南海非軍事化，維護朝鮮半島的和平穩定。

第二是保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定。他認為，近兩年雙邊貿易額和雙向投資額下降，在高技術領域合作的「脱鈎」已經成為現實。在可預見的將來，指望經貿合作重新成為雙邊關係中的「壓艙石」和「推進器」，是不現實的。但讓雙邊經貿關係和技術合作徹底脱鈎，不但不符合任何一方的利益，也是做不到的。

王緝思表示，今年1月15日達成的中美第一階段經貿協議還在執行中。因新冠疫情等原因，完全執行這一協議可能有困難，但雙方在協議中所達成的原則共識，應當會保持下去。

他說，以大豆為例，中國市場的缺口很大，80%以上的大豆需要進口。「如果美國豆農既願意生產又願意賣，價格合理，我們有什麼理由不按照第一階段經貿協議，大批購買美國大豆呢？」

中美關係走向長期戰略對抗，台灣成為美國對華施壓的最佳工具，然而，如何確保不碰觸北京紅線，是美國必須時時斟酌的地方。（Reuters)

第三條底線，是堅決維護中美人文和社會交往。王緝思表示，以政治手段強行阻止中美之間的人口流動和人文交流，既給兩國帶來巨大的經濟、文化損失，也是違反人道主義的。

王緝思強調，中美關係的困難局面可能持續一、兩年，也可能持續一、二十年。但只要堅守上面所說的三條底線，遏止雙邊交往的全面破裂，中美關係能夠重回正常軌道，就只是一個時間問題和機遇問題。