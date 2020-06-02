【何鴻燊逝世】何超瓊憑什麼能接班賭王？

生在賭王家，不管賭不賭都已上桌，只不過何超瓊眼裏從不止面前籌碼，她要贏的是更廣闊人生。

5月26日何鴻燊病逝，一代賭王的人生落下帷幕。在他身後，留下的是一個資產高達5000億的龐大帝國。當天午間，幾乎所有人都在圍觀：賭王剩下的三房太太，17個兒孫，究竟誰能接此重任？

很快，股市率先給出反應。何超瓊名下的信德集團、美高梅中國股價一路飆漲。尤其是前者，大漲超20%，創近兩個月新高。緊接著，家族發言人站到媒體聚光燈前，不是三房太太其中之一，而是二女兒何超瓊。她表情依舊淡然、情緒起伏不大，一開口，便試圖平息外界各種猜測：「家人有共識集體共同處理後事」。

與緋聞、鬧劇不斷的弟弟妹妹相比，她一直沉穩低調，卻早已在不聲不響之中，掌握了家族的核心。

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「賭后」，是她早打出去的名號

和大多數香港富豪一樣，賭王家族也有傳統家族觀，不過所幸，眼光毒辣的何鴻燊更加看重個人能力。甩開家族一眾「男丁」，何超瓊33歲就在信德擔任董事，她一手打造的美高梅中國在2011年登陸港交所。50多歲時，何超瓊登上福布斯富豪榜，以50億美元身家拿下全港女首富，遠遠超過何鴻燊的31億。賭王對這個女兒也滿意至極，曾如此公開評價：「我認為澳門六間賭場，最靚的就是美高梅，我承認新葡京都不夠鬥。」

何超瓊在家族的地位早現端倪。一向叛逆的何超儀曾透露，他們家最厲害的是何超瓊，最凶的也是何超瓊。連四太梁安琪的兒子何猷君，也公開表達過對這位大姐的崇拜，更以她為夢想為目標。賭王逝世後，亞洲博彩諮詢公司IGamiX首席執行官Ben Lee都表示：「家庭成員已經意識到，幾年前發生的明爭暗鬥對他們個人或集體都沒有好處……擁有像Pansy（何超瓊）這樣強大的家人，有能力重新點燃帝國，對他們所有人都有好處。」

雖然勝負早分，但一開始，賭王並沒有決定就由這個女兒來接班。她的事業版圖，完全是自己一點點開拓的。接受採訪時，她曾說過：「從小我就知道，我不能單單只為自己的著想。我們家族很大，我從來就是大家姐，我的責任感是非常高的。人家都喜來問我，你是不是壓力很大。老實說，我不覺得啥壓力，甚至是一種樂趣。」

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「父親從來沒教過我們做生意」

常人眼裏，含著金湯匙出生的賭王之女，從一出生就該呼風喚雨、擁有一切。但超瓊卻說：「絕對不是想買什麼便可以買。媽媽在這方面掌管很嚴，而且很有系統。」

1957年，14歲的藍瓊纓成為了賭王的二房。雖是巨富一家，但在教育子女方面，藍瓊纓十分嚴苛。何超瓊回憶：「我們有一本用來貼星星的簿子，考試成績達到某個分數，或表現得好，便有一顆星星。儲夠50顆星才有獎勵。」

成年之後，何超瓊也袒露一件事讓不少人愕然：自己很喜歡收藏珠寶，只是以前沒錢，就只能買些小的。其實這才是賭王二房家，凡事都講條件，要付出代價，想要什麼必須親手去爭取。

1981年，中學畢業後，熱愛文藝的她考上了世界頂尖的文理學院瓦薩爾學院，賭王否定了她的選擇，並說了一句：「夢想，夢想算什麼？」他告訴女兒：「你是一個邏輯性很強的女孩，應該要去申請商學院，如果我讓你讀藝術，4年之後你一定會恨我。」

1983年，何超瓊從美國聖克拉拉大學市場營銷系畢業。一開始，何超瓊並沒打算做生意，賭王何鴻燊也沒教她創業，連第一桶金都沒提供。但追隨著父親的步伐參與公益活動中，她認識名人、蒐羅人脈，很快找到了自己的位置，於是在1989年創辦了天機公關公司。

之後二十幾年，該公司幾乎包攬了頂級奢侈品牌如LV、萬寶龍等在香港的全部公關推廣活。從一家小公司，到如今它已是香港排行第一的公關公司，有「天下第一關」的美名。

天機客戶包括不少頂級奢侈品名牌如Chanel、Cartier、Gucci、La Mer、LV、Piaget、Van Cleef、連卡佛等等。（Facebook@天機公關）

家族聯姻：快樂不是一個人的事

二十多歲的何超瓊，意氣飛揚，是個絕對的大美人。她參加過TVB培訓班，19歲時參演了電視劇《突破》。她與這部劇的男主角陳百強之間的親密關係，更是被看作亦舒小說，既感人又感傷。上個世紀八十年代的香港演藝圈，陳百強在影視歌壇都有建樹，是被追捧的人氣小生。同樣他也出身富裕家庭，是個貴公子。

不過，父親何鴻燊反對兩人的在一起，認為男方工作不體面，根本配不上自家的女兒。從小嚴厲的家教下，何超瓊很早就明白到快樂不是一個人的事，而是要與其他人協調，「非常清楚自己的角色和責任所在」。

1991年1月8日，賭王女兒何超瓊和船王兒子許晉亨舉行了世紀婚禮，耗資2000萬，震驚港澳。婚禮上，何超瓊所穿兩套的禮服，總價超過120萬。一套由Christian Dior首席設計Fere親自設計，另一套中式金絲刺繡的褂皇，耗時八個月才縫製完成。何鴻燊還給了這個二女兒10億嫁妝，足以看出寵愛。

這場盛大的婚禮後的一年，陳百強正式宣佈退出樂壇。1992年5月18日，他忽然昏迷被送進了醫院。17個月後，昔日的青春偶像終告不治。在過往所有的時間，何超瓊出現在媒體前，總是保持端莊、冷靜，唯一一次失態便是在陳百強的葬禮上。那時，她不顧人妻身份，背負著家族和輿論壓力，堅持為陳百強扶靈，並哭倒在陳母的懷裏。

這不是何超瓊第一次膽大、自我，違抗世俗的命令。在和許晉亨短暫的婚姻裏，她曾說道：「他喜歡跟朋友開開心心，不爭權，不比較，也不喜歡應酬。我的工作反而變成我們兩人之間的壓力……特別是我加入了公司之後，我的內心起了很大的變化，我不曉得怎樣控制那個局面，那時我跟丈夫便走遠了。」最終，這場因家族利益而促成的婚姻宣告破裂，兩人結婚9年時間，分居的時間長達7年。

陳百強的《深愛着你》MV亦有何超瓊參與拍攝：

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分手之後，許晉亨和港姐李嘉欣結了婚。當時賭王被問及對此看法，毫不客氣地說「不知道他啊，可能他再結（婚）多十次八次都不一定」。而何超瓊的情路卻更加坎坷，她與英皇老闆楊受成的兒子楊其龍，交往過密，這段感情也遭賭王堅決拒絕，「絕無可能」。之後十多年裏，何超瓊始終一人，沒有再婚，也沒有孩子。

她帶領了澳門變革之路

1995年，何超瓊臨危受命，被召回擔任信德集團董事，主要工作是收拾爛攤子，拯救信德船務。面對日漸僵化的信德，她又一次大膽出手。憑藉前夫船王家裏留下的人脈，何超瓊跳過父親和管理層，直接向商業夥伴尋求合作。靠著「求變」，何超瓊最終救活一步步走向衰敗的信德，並將其打造出百億市值。

2002年，澳門開放賭牌，何鴻燊失去了博彩業的壟斷經營權，旗下的信德、澳博在本地博彩業市場份額逐步下滑。為了改變單一博彩的屬性，構築不一樣的商業體系，眼光長遠的何超瓊向父親建議：將美高梅金殿往高端、藝術方向打造。之後，美高梅金殿也成了「最為豪綽、被賦予 『史詩般』 意義的」 巨型綜合體。

和一直極力擺脫「富二代」標籤的人不同，何超瓊頭腦清醒，直言不諱自己命好，是父親一點點打開她的視野與格局，讓她的能力有所發揮。面對「接班人」這個說法，曾有人向她詢問過她的看法。何超瓊表現的節制、有禮。她的格局是站在澳門角度看去，坦言如今企業接班人的概念是薄弱的，「多元化的發展不能光是（聽從）一兩個人的主意吧」。

但無論是不是接班人，她所面臨的商業環境與和父輩相比，更加艱難，充滿著暗礁，變幻莫測。而她作為大家姐，承擔著整個家族的使命，並沒有任何退路。對於大眾來說，賭王和他身後一個時代已緩緩落下帷幕，關於何超瓊的傳奇可能剛剛才開始。

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