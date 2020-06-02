孫楊禁賽8年｜瑞士最高院不排除發回重審　內媒：孫楊翻身機會微

中國泳手孫楊早前因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。4月28日，孫楊就裁決向瑞士聯邦最高法院提起上訴。 據內媒《紅星新聞》報道，瑞士聯邦最高法院透露，不排除將案件發回CAS重審的可能性。報道形容，這對孫楊來說是「巨大的壞消息」，又指孫楊翻身機率微乎其微，因為CAS主觀上不會願意推翻自己之前的決定。

由於國際泳聯法律委員會執行主席Darren Kane此前表示，即便孫楊上訴成功，最多亦是將案件發回CAS重審。對此，瑞士聯邦最高法院受訪指，一般情況下，該院在一定範圍內可以自行裁決案件，民事案件中的上訴，原則上是能夠撤銷仲裁庭做出的爭議裁決，但並不排除會將由於庭審違規等原因而上訴的案件發回仲裁法庭重審的可能性。

報道分析，對於孫楊來說，發回重審可說是巨大的壞消息，因為根據瑞士聯邦最高法院的規定，他們只會接受5種類型的上訴：仲裁員之指定或仲裁庭之組成違規；仲裁庭對其自身管轄權之有無認定有誤；仲裁庭超裁或漏裁；破壞對等原則或侵犯訴訟權；裁決有違瑞士公共政策。然而當中只有第4種與孫楊案符合，有相關專業律師時曾受訪表示，聽證會上的翻譯問題破壞了對等原則，導致孫楊訴訟權被侵犯，孫楊一方上訴應該集中在這一點上。

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但報道亦指出，即使針對「破壞對等原則或侵犯訴訟權」來上訴，最終結果還是有可能會被發回CAS重審。由於此前對孫楊裁決禁賽8年的就是CAS，如果發回重審，孫楊翻身的機率同樣是微乎其微，因為CAS主觀上不會願意推翻自己之前的決定。

值得一提是，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情亦影響了孫楊案的裁決進程。據了解，從孫楊提出上訴至今，瑞士聯邦最高法院一直沒有透露案件的具體進程。受到疫情影響，該院在很長的時間裏一直無法正常工作，直到當地時間5月7日，其官網才發消息稱，將從當地時間5月11日逐步恢復正常的司法運作，但除非「無法在家完成工作以及其他一些必須出現在現場的」情況外，要求員工繼續待在家中。

（紅星新聞）