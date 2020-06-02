【新冠肺炎】武漢全民核酸檢測：989萬人中檢出300名無症狀感染者

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，其中在湖北省武漢市，當地早前發現有感染源不明的確診病例後，遂於5月中起展開全市全員病毒檢測。 湖北省召開新聞發布會周二（2日）介紹武漢市集中核酸檢測排查工作情況，表示武漢有逾989萬人參與核酸檢測，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300人。

在發布會上，中華預防醫學會社會醫學分會主任委員盧祖洵表示，從5月14日0時至6月1日24時，武漢市集中核酸檢測989萬9828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名、檢出率為每1萬人0.303人。追蹤密切接觸者1174名，其核酸檢測結果均為陰性，對無症狀感染者和密切接觸者均進行了醫學隔離觀察。目前武漢市無症狀感染者在全人群的佔比極低，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。

武漢市在全市範圍展開全民核酸檢測行動：

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目前，國務院聯防聯控機制指導組指導武漢市對無症狀感染者實行動態管理，組織武漢組建專家組，以一人一方案進行治療。本次排查出的無症狀感染者無一例轉化為確診病例。實行複診閉環管理，對無症狀感染者解除觀察後第2周和第4周複診。

中疾控專家：武漢是全國最安全城市

中國疾病預防控制中心副主任、國務院聯防聯控機制聯絡組專家馮子健表示，他親身見證了武漢核酸排查的全過程。數據表明，武漢現在是全國最安全的城市。

國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，這一次調查研究結果，對中國乃至全球的疫情防控有重要的指導作用。

（綜合報道）