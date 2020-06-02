新冠肺炎│武漢查出300名無症狀感染者　官方：未發現他們具傳染性

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，湖北省召開新聞發布會周二（2日）介紹武漢市集中核酸檢測排查工作情況，表示武漢有逾989萬人參與核酸檢測，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300人。 對於武漢篩查出的300名無症狀感染者是否具備傳染性一事，會上指出，基於這次排查未發現無症狀感染者傳染他人的情況和以上這些數據，目前沒有發現無症狀感染者有傳染性。

從5月14日0時至6月1日24時，武漢市集中核酸檢測989萬9828人，沒有發現確診病例，檢出無症狀感染者300名，追蹤密切接觸者1174名，其核酸檢測結果均為陰性，對無症狀感染者和密切接觸者均進行了醫學隔離觀察。

武漢市在全市範圍展開全民核酸檢測行動：

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會上指出，4月26日以來，市疾控中心對106名無症狀感染者提取痰液和咽拭子樣本，送至中科院武漢病毒所和湖北省疾控中心進行病毒分離培養和測序分析，未培養出「活病毒」；5月14日以來，武漢市疾控中心對300名無症狀感染者的家庭及居住環境進行採樣。對無症狀感染者使用的口罩、水杯、牙刷、手機和地板、傢俱、門把手、洗手間等採集擦拭樣，並採集部分升降機按鍵、樓道物品等擦拭樣，共3343份樣品，檢測結果均為陰性。

另外，對300名無症狀感染者進行血清抗體檢測的結果顯示，其中屬於IgG單陽者有187人，IgG、IgM雙陽3人，IgG、IgM雙陰110人，沒有表明是近期受感染的IgM單陽情況。

2020年5月17日，湖北武漢的市民在居民小區接受核酸檢測採樣。（Reuters）

會上指出，武漢市邀請了包括中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟在內的專家，對集中核酸檢測排查的數據分析研判，基於以上數據以及是次排查未發現無症狀感染者傳染他人情況，目前沒有發現無症狀感染者有傳染性。

對於武漢如何在短短十幾天內完成近千萬人口的檢測，武漢市衛生健康委員會副主任王衛華說，武漢動員全市40個醫療機構和疾控中心參與檢測，各檢測機構通過調集人員、增添設備、加強培訓，人員倒班、設備不停、24小時滿負荷運轉；運用新技術新方法，使用混樣檢測的方式，混檢單次不超過5個樣本合併檢測，在短時間內提升了檢測效率。

（綜合報道）