新冠肺炎｜習近平：增強早期監測預警能力　推動中西醫藥相互補充

6月2日（周二），國家主席習近平主持召開專家學者座談會並發表有關新冠肺炎的重要講話。習近平表示，要構建起強大的公共衛生體系，要把增強早期監測預警能力作為健全公共衛生體系當務之急，完善傳染病疫情和突發公共衛生事件監測系統。

6月2日，國家主席習近平主持召開專家學者座談會並發表有關新冠肺炎的重要講話。（新華社）

習近平表示，要強化底線思維，增強憂患意識，時刻防範衛生健康領域重大風險。只有構建起強大的公共衛生體系，健全預警響應機制，全面提升防控和救治能力，織密防護網、築牢築實隔離牆，才能切實為維護人民健康提供有力保障。

習近平稱，要把增強早期監測預警能力作為健全公共衛生體系當務之急，完善傳染病疫情和突發公共衛生事件監測系統，改進不明原因疾病和異常健康事件監測機制，提高評估監測敏感性和准確性，建立智慧化預警多點觸發機制，健全多渠道監測預警機制，提高實時分析、集中研判的能力。

習近平又稱，要有針對性地推進傳染病防治法、突發公共衛生事件應對法等法律修改和制定工作，健全權責明確、程序規範、執行有力的疫情防控執法機制，進一步從法律上完善重大新發突發傳染病防控措施，明確中央和地方、政府和部門、行政機關和專業機構的職責。

習近平稱，要統籌應急狀態下醫療衛生機構動員響應、區域聯動、人員調集，建立健全分級、分層、分流的重大疫情救治機制。

習近平又指，中西醫結合、中西藥並用，是這次疫情防控的一大特點，也是中醫藥傳承精華、守正創新的生動實踐。要加強對中醫藥工作的組織領導，推動中西醫藥相互補充、協調發展。

（新華社）