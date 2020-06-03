英媒稱中國「改造士兵基因」　《環時》引專家：對華解讀走火入魔

英國傳媒《太陽報》（The Sun）報道引述英國國防智庫專家指，中國可能正在計劃對士兵作基因改造，以創造一支「未來戰士」式（Terminator-style）的超級部隊。 內地官媒《環球時報》周三（3日）轉載報道時，引述專家表示，西方媒體對中國的解讀上已進入「走火入魔的境地」。

英國傳媒《太陽報》（The Sun）報道引述英國國防智庫專家指，中國可能正在計劃對士兵作基因改造，以創造一支「未來戰士」式（Terminator-style）的超級部隊。圖為南疆駐扎的解放軍31639部隊。（中新社）

報導引述英國皇家三軍研究所（Royal United Services Institute）專家表示，經過基因改造後的士兵，在戰場上比對手速度更快，力量更強，更加聰明，甚至沒有痛覺。他們的聽力和夜視能力也會得到極大提高，「威脅顯而易見，是真實的。中國很可能花錢讓自己的部隊凌駕於西方軍隊之上，這很讓人擔憂。」

報道又提到南方科技大學前副教授賀建奎，早前聲稱自己利用基因編輯技術來製造「基因編輯嬰兒」一事。該專家稱，基因編輯技術已在植物界得到證實，肯定可應用於人類身上，所以可合理推測，中國正在所有陣線提升戰場士兵的能力。「美國在軍事生物科技、人類能力增強上投入大量資金，英國已經落後。」

賀建奎透過基因編輯令一對新生雙胞胎對愛滋病免疫，事件令全球譁然。（梁鵬威攝）

專家：荒謬、違背正常人理智和邏輯

內地官媒《環球時報》周三（3日）轉載報道，先引用外國網民的留言調侃，稱其荒謬程度連外國讀者都看不下去，「這將是《星球大戰》中的《複製人之戰》還是《星空奇遇記》（Star Trek，陸譯：星際迷航）裏的《優生戰爭（對人類不斷進行強化導致的軍備競賽）》？」

報道又引述外交學院國際關係研究所教授李海東表示，英國專家為炒作「中國威脅論」，竟提出如此荒謬、違背正常人理智和邏輯的論調，反映出西方社會內部確實有一批奇怪的人，在對中國的解讀上已進入走火入魔的境地。